Ha vissuto delle giornate intense e negative, ma ora Enrico Mentana è stato raggiunto da una grande notizia che ha coinvolto la sua famiglia. Nonostante sia stato un po’ enigmatico nel suo messaggio, tutti hanno compreso a cosa alludesse quando ha postato un’immagine da una clinica rivelando di aver vissuto un momento importante proprio a livello personale.

Infatti, Enrico Mentana ha confessato di essere estremamente contento di ciò che è successo nelle scorse ore. La grande notizia per la sua famiglia è arrivata dopo le polemiche a La7 con Lilli Gruber. La collega l’aveva attaccato perché le aveva ceduto la linea troppo tardi. Poi c’era stata la replica del giornalista e anche il comunicato dell’azienda, che ha provato a placare gli animi.

Leggi anche: “Allerta su Enrico Mentana”. Si parla di annuncio bomba in diretta dopo lo scontro con Lilli Gruber





Enrico Mentana, grande notizia in famiglia

Enrico Mentana ha annunciato così la grande notizia in famiglia, con una didascalia commovente apparsa su Instagram: “Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa. C’era qualcosa di più importante, che mi ha reso felice e orgoglioso“. E si è subito capito cosa fosse.

Come scritto dal sito Today, Enrico Mentana è quindi diventato nonno. Infatti, sua figlia Alice ha partorito il nipotino del conduttore del Tg La7. Anche se non si sa esattamente se sia nato un maschio o una femmina. La notizia gli venne data a gennaio, quando era insieme alla partner Francesca Fagnani e ai suoi figli in un locale per festeggiare i suoi 69 anni.

Tra le prime a fargli gli auguri Mara Venier e Monica Leofreddi. Enrico Mentana ha dimenticato così le enormi polemiche con Lilli Gruber e ora può concentrarsi su questo bellissimo momento familiare.