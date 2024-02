Una nuova bomba sta per scoppiare su Ilary Blasi. Secondo le ultime voci, starebbe per uscire ufficialmente allo scoperto il suo presunto secondo amante. Una situazione difficile da gestire per la conduttrice televisiva, che pochi giorni fa ha già ricevuto un’altra notizia non proprio piacevole. Infatti, non sarà lei la presentatrice dell’Isola dei Famosi 2024, essendo stata sostituita da Vladimir Luxuria.

Ilary Blasi avrebbe avuto quindi un secondo amante, anche se lei ha smentito già di averne avuto uno. Il primo sarebbe stato Cristiano Iovino, come confermato dall’ex personal trainer in un’intervista: “Io e Ilary abbiamo avuto una frequentazione intima”. Proprio Francesco Totti ha chiamato lui come testimone che potrebbe portargli risultati positivi nella causa di divorzio.

Ilary Blasi, spunta un presunto secondo amante: chi è

A parlare di Ilary Blasi e di questo ipotetico secondo amante, quando ancora era legata a Totti, è stato il settimanale Oggi. Lei, a causa di questo continuo gossip, avrebbe avuto ripercussioni anche a livello lavorativo: “Cosa certa è che i vertici del Biscione non hanno per nulla gradito questa sovraesposizione mediatica dell’ex signora Totti. Le hanno infatti tolto la conduzione della nuova Isola, assegnandola a Vladimir Luxuria”.

Oggi, diretto da Carlo Verdelli, ha poi letteralmente sganciato una bomba parlando di un altro uomo che starebbe per rompere il silenzio su Ilary: “Starebbe per parlare un altro presunto corteggiatore della Blasi, un giovane imprenditore napoletano che alloggiava a Milano nel suo stesso hotel, il Mandarin, durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da lei”.

Non è stato rivelato il nome di questo imprenditore originario di Napoli, ma vedremo nei prossimi giorni se la stessa Ilary Blasi se la sentirà di smentire eventualmente questo rumor. Per ora il mistero regna sovrano.