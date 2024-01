Una bruttissima notizia ha coinvolto Guendalina Tavassi nelle scorse ore. L’annuncio ha riguardato la sua famiglia e la situazione è davvero molto delicata. Purtroppo improvvisamente ha dovuto fare i conti con un problema molto serio e il terrore ha subito invaso la sua vita. Ha avuto ugualmente la forza di raccontare l’episodio attraverso un’Instagram story.

Ha postato dei fiori sui social e ha accompagnato un messaggio struggente. Guendalina Tavassi ha fatto un annuncio molto brutto sulla sua famiglia, anche se ancora non se l’è sentita di scendere nei particolari. Probabilmente lo farà nelle prossime ore o nei prossimi giorni, ma intanto ha pubblicato il suo primo post per avvisare i suoi fan dell’accaduto.

Leggi anche: “Guardate come ero”. Guendalina Tavassi, la foto mai mostrata al pubblico





Guendalina Tavassi, annuncio choc sulla famiglia: “Finito in rianimazione”

Guendalina Tavassi ha dunque fatto questo annuncio molto triste su un componente della sua famiglia, che sarebbe stato colpito da un malore improvviso che lo ha costretto a finire in ospedale, nel reparto di rianimazione. Il racconto dell’ex gieffina è iniziato così: “Doveva essere la giornata degli abbracci, ed io ho rischiato di dargli l’ultimo, è stato uno dei giorni più brutti della mia vita“.

Ad essersi sentito male e a rischiare di morire è stato il papà di Guendalina, Luciano. La donna ha aggiunto sui social: “Ho capito sempre più quanto anche un minuto sia prezioso. Scusatemi ma non riesco a parlare ancora. Però vi ringrazio ed abbraccio da qui per tutto il vostro calore. Papà adesso è in terapia intensiva post-operatoria e grazie ai medici (i veri angeli della terra) è stato salvato stanotte”.

Novella 2000 ha anche scritto che il fratello di Guendalina, Edoardo Tavassi, ha rivelato di aver cancellato una sua live social per correre in ospedale dal padre. Ora la situazione sarebbe fortunatamente rientrata del tutto e il genitore sarebbe in condizioni migliori.