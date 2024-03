Nuove foto di Carlotta Mantovan e il nuovo compagno. Ormai è certo che il cuore della vedova di Fabrizio Frizzi ha ricominciato a battere per un uomo; dopo anni da sola, da quando nel 2018 l’amato conduttore Rai è scomparso, l’ex miss ha ritrovato il sorriso e vive alla luce del sole la nuova relazione. Come ormai è noto, Fabrizio Frizzi se n’è andato quando aveva solo 60 anni. Nel 2017 era stato colpito da un’ischemia cerebrale, poi era stato dimesso dall’ospedale, ma non si era più completamente ripreso.

Nel marzo del 2018 il conduttore era scomparso lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della moglie Carlotta e della figlia Stella. In questi anni Carlotta Mantovan ha imparato a “convivere con il dolore” ed è riuscita a riaprire il suo cuore. “Per prima cosa vedere che Stellina, mia figlia, è serena. Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Poi ho sentito tanto, tanto affetto da parte delle persone”, aveva detto al Corriere della Sera in una lunga intervista in cui si era raccontata al pubblico prima di partecipare all’ultima edizione di Ballando con le stelle.

“Eccola con il nuovo fidanzato”. Carlotta Mantovan lo ha già presentato alla figlia





Carlotta Mantovan con il nuovo compagno e la figlia Stella

“Anche lei è serena e per me questa era una condizione indispensabile per rimettermi in gioco. In lei vedo tanto di Fabrizio e penso che anche lui ora sarebbe felice. Con Stella parliamo di suo papà tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà… Io ero quella seriosa della coppia, lui il creativo… ma devo dire che lei si ricorda tutto”, aveva detto ancora la vedova di Fabrizio Frizzi.

Ora Carlotta Mantovan è tornata a sorridere grazie a un uomo. Dopo alcune paparazzate c’è la conferma che accanto a lei ci sia una persona, un uomo francese conosciuto durante la sua permanenza in Francia, dove ha vissuto dal 2018, anno in cui è scomparso Fabrizio Frizzi, al 2023, poco prima dell’inizio della sua avventura a Ballando con le stelle. I due cammina mano nella mano insieme a lui e la figlia Stella a Roma, come si vede nelle foto di Chi.

L’uomo conosce Stella e dalle foto si nota come tra la nuova coppia ci sia una grande sintonia. “E chi può dirlo? Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella”, aveva detto Carlotta Mantovan parlando una possibile nuova storia d’amore.