Carlotta Mantovan, c’è un nuovo amore. A sei anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, la giornalista e conduttrice nonché ex concorrente di Ballando con le Stelle avrebbe un nuovo compagno. Il gossip, con tanto di foto, arriva dal nuovo numero del magazine Diva e Donna, che ha pizzicato la coppia e la figlia di lei, Stella, a Maccarese, località di mare vicino Roma. Quindi ha già fatto le presentazioni.

“Il dolore non si supera. Lo si porta con sé – aveva confessato tempo fa Carlotta Mantovan al settimanale Oggi – Io sono esattamente quello che si vede sullo schermo. Avendo sempre chiare in mente però quelle che nella vita reale sono per me le vere priorità”. Aveva poi raccontato cosa la fece innamorare di Fabrizio Frizzi: “Il suo essere una persona perbene. Gentile. Vera. Non ci siamo innamorati perle nostre differenze ma per le nostre affinità. Eravamo due persone simili. Ci siamo riconosciuti. L’amore per me è una grande forza. E il mio più grande amore adesso è Stella”.

“Carlotta Mantovan ha un nuovo fidanzato: chi è”

Da quando è scomparso Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha provato a mantenere la sua vita privata il più possibile lontano dai riflettori. È anche per questo motivo che ha deciso di trasferirsi in Francia. Lì, infatti, con sua figlia conduce una vita tranquilla, in una cittadina al nord del Paese che è spesso teatro dei suoi scatti social.

Dalla Francia torna in Italia saltuariamente ma di recente, proprio per partecipare allo show danzerino di Rai 1, condotto dall’amica Milly Carlucci, ha trascorso a Roma un bel periodo di tempo. Per quanto riservata, anche lei non è sfuggita agli obiettivi dei paparazzi.

E così i fotografi di Diva e Donna l’hanno beccata con quello che viene definito il suo nuovo compagno. Negli scatti in cui passeggia sorridente, Carlotta Mantovan è insieme a un uomo francese e alla figlia Stella. Secondo il settimanale, la 41enne ex Miss Italia e il misterioso uomo sarebbero di fatto una coppia. Lui le starebbe accanto da qualche tempo ma di lui, oltre al fatto che sia francese, non si sa altro ma sembra che sia riuscito a restituirle la felicità.