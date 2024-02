Altro che separazione in vista per i Ferragnez. Sono arrivate da poco notizie clamorose su Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più famosa e discussa del web. Notizie che fanno pensare all’esatto opposto. Marito e moglie sono sempre al centro delle cronache e del gossip. La fine presunta della loro relazione occupa da giorni le pagine dei giornali e trasmissioni televisive. Ebbene, alcuni dettagli emersi nella ultime ore rimettono tutto in discussione.

La notizia della rottura tra il rapper e la imprenditrice digitale ha lasciato nella disperazione centinaia di fan. La coppia è amatissima e seguitissima. Dai diretti interessati al momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale. Proprio i fan adesso tornano a sperare in una possibile riconciliazione. Un dettaglio. Anzi due, fanno ben sperare i supporter.

La mossa di Fedez. Un dettaglio fa impazzire i fan del rapper e di Ferragni: “Altro che crisi”

La segnalazione arriva a seguito di un evento a cui Fedez ha preso parte come ospite a Torino. Un evento in cui parlava di salute mentale. Come tutti sanno, il cantante non ha mai nascosto di aver patito nel corso della sua vita alcune sofferenze di natura psicologica. Una dichiarazione con la quale ha voluto invitare chi si trova nella sua stessa condizione ad uscire allo scoperto. A non avere paura di chiedere aiuto.

Ebbene mentre parlava a questo evento, seduto su un palco, a molti non è sfuggito un oggetto indossato da Fedez. Si tratta di un accessorio molto particolare. Sicuramente non lo avrebbe portato con è in caso di rottura definitiva con Chiara.

Cosa è successo? Fedez si è presentato nuovamente in pubblico indossando la fede nuziale. Non è un particolare o un dettaglio da poco quello notato dai fan. L’anello si vede mene infilato al dito, come mostrano alcuni scatti di Fedez mentre tiene il microfono in mano e interviene a questo evento.

Di per sé è una cosa che potrebbe non voler dire niente. Bisogna ricordare tuttavia che sempre Fedez era apparso senza fede alcuni giorni fa, intercettato da una troupe di Striscia la Notizia. Non solo Fedez.

Anche Chiara sarebbe tornata a indossare la fede nuziale dopo lo scatto di qualche giorno fa che invece mostrava la sua mano “nuda”. Immagine che aveva fatto “esplodere il gossip”. Perché era stata pubblicata in concomitanza dello scoop di Dagospia relativo alla loro separazione. In questo caso però, come riporta Novella 2000. la foto social da lei stessa pubblicata non è molto chiara. Si vede Chiara indossare una maglia oversize e dalla mano spunta un luccichio, ma non si capisce se si tratta della fede o di un altro anello.