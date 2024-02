Per la prima volta da quando è uscita fuori la brutta notizia con la fine del suo matrimonio Chiara Ferragni ha rotto il silenzio su Fedez. Certo, non è stato proprio un annuncio spontaneo, nel senso che è stata beccata da un giornalista mentre stava andando ad un importante appuntamento. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate all’inviato di Pomeriggio Cinque della conduttrice Myrta Merlino.

Poche ma significative le parole di Chiara Ferragni, che non ha citato direttamente Fedez ma ha detto qualcosa di veramente rilevante. Dopo che nei giorni scorsi era stato intercettato il rapper milanese dalle telecamere di Pomeriggio Cinque, adesso è toccata all’imprenditrice digitale, la quale è parsa tutt’altro che felice da questo incontro con l’inviato della trasmissione Mediaset.

Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez a Pomeriggio Cinque

Dunque, incalzata dal giornalista del programma di Myrta Merlino, inizialmente Chiara Ferragni sembrava non voler dire proprio niente ma poi all’improvviso si è lasciata sfuggire alcune parole che testimoniano il suo difficile momento. Non sta attraversando certamente il periodo più felice della sua vita e le immagini delle ultime ore lo hanno confermato definitivamente.

Chiara ha prima detto: “Non ho niente da dire, grazie”, poi ha però aggiunto: “Posso andare dallo psicologo in pace?“. A quel punto l’inviato di Pomeriggio Cinque ha insistito: “Posso chiederle almeno come sta?“. E l’influencer ha confessato di non stare bene: “È un momento doloroso“. Poi ha chiuso il portone e ha potuto iniziare la seduta dal terapeuta.

Questo conferma il malessere emotivo di Chiara Ferragni, che non solo è apparsa infastidita dal fatto che il giornalista le avesse posto la domanda, ma anche abbastanza triste per tutto ciò che sta vivendo.