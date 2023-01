Adesso è ufficiale: Sonny Di Meo ha una nuova fidanzata. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ritrovato il sorriso a fianco di una ragazza, anche lei già conosciuta dal pubblico. Si erano sparse le voci nelle scorse settimane del fatto che lui avesse tradito l’ex Sara Shaimi e che fosse stato questo il motivo della loro separazione. Tra l’altro, la giovane tirata in ballo come presunta amante è proprio colei che adesso ha confermato di essere la sua partner con delle meravigliose foto pubblicate sui social.

Su Instagram Sonny Di Meo è apparso con la sua nuova fidanzata. Le immagini sono state postate dalla sua dolce metà, che ha anche utilizzato una didascalia molto divertente. Ma la reazione di Sara non si è fatta attendere minimamente. Dato che i follower le hanno girato le istantanee del suo ex, che ha lasciato dopo più di due anni di relazione sentimentale, ha voluto rompere il silenzio sebbene in maniera implicita. Senza infatti mai nominare direttamente l’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi.

Sonny Di Meo ha una nuova fidanzata

Era stata l’influencer Deianira Marzano a confermare il tradimento di lui con l’attuale dolce metà. Ma tralasciando questo aspetto, Sonny Di Meo ora non si è nascosto più e con la sua nuova fidanzata ha deciso di mostrarsi ai follower. Ma non tutti hanno reagito benissimo, infatti c’è chi ha postato questo tipo di messaggi: “Ma dov’è finito il rispetto?”, “Il karma farà la sua parte”, “Pagliacci”. Ma vediamo cosa ha scritto lei su Instagram a corredo delle foto e soprattutto vi sveliamo il suo identikit.

A far battere il cuore di Sonny Di Meo è adesso un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Aurora Colombo. Lei ha commentato: “Ti ho conosciuto su direct, primo appuntamento su WhatsApp. Luna di miele su Skype. Instalova”. E dalle vacanze, visto che si trova nella splendida Dubai, Sara Shaimi ha reagito così: “Figuracce a gogo, io non ho voluto fare niente perché non mi interessa più. Mi state girando certi commenti, al volo vorrei dire: chi vuole sapere la verità può contattare amici, familiari, controllare il telefono. Così evitano di fare certe figuracce”.

Aurora Colombo è nota al pubblico per essere stata una corteggiatrice di Luca Salatino a UeD. Lavora come estetista a Milano e in passato aveva corteggiato anche l’ex tronista Alessandro Zarino. Lei aveva confessato il desiderio di incontrare Salatino al GF Vip 7, ma non è mai successo. E ora si gode l’amore con Sonny.