Purtroppo la notizia più brutta è arrivata: Louis Tomlinson si è lasciato con la sua fidanzata. Una vera e propria doccia fredda per i fan del cantante, che non si attendevano questa novità negativa nella sua vita. A rivelare tutti i dettagli ci ha pensato il Daily Star, che ha dato per certa la separazione. L’addio si sarebbe materializzato prima dei festeggiamenti del Natale, nonostante tutti i dettagli siano emersi solamente qualche giorno fa, con tanto di particolari che stanno rattristando tutti.

La fine del 2022 non è stata fantastica per Louis Tomlinson, che si è quindi lasciato con la sua fidanzata, con la quale stava ormai da cinque anni. E recentemente si erano detti addio anche Harry Styles e Olivia Wilde. La notizia era arrivata dopo un mese da quando i due sono stati paparazzati a New York mano nella mano. Ma non solo. Insieme anche in occasione del concerto del cantante lo scorso 31 ottobre, così come nel corso dello show di Los Angeles il 15 novembre. E ora anche il collega Louis è single.

Louis Tomlinson si è lasciato con la fidanzata dopo cinque anni

Questo l’annuncio del Daily Star, che è riuscito a contattare fonti vicine all’artista Louis Tomlinson, che si è lasciato dopo 5 anni di fidanzamento con l’ex famosa: “Altre cose sono successe, sono stati sotto pressione e si sono lasciati ora. Hanno amici in comune e una lunga storia, quindi al momento non sembra che un ritorno insieme ad un certo punto sia completamente fuori dalle possibilità. Ma ora non stanno insieme”. E pensare che i due avevano pensato di unirsi in matrimonio e di avere dei figli insieme.

Come ricordato da Fanpage, il membro degli One Direction avevano avuto un primo fidanzamento nel 2011, poi nel 2015 si erano lasciati. Nel 2017 era ricominciata la love story, prima del definitivo addio di adesso. Si erano riavvicinati dopo la morte della mamma della modella, deceduta a 43 anni per un tumore. Tomlinson, classe 1991, ha sempre ammesso di avere come punto di riferimento musicale il grande collega Robbie Williams. Nel 2019 ha avuto un lutto gravissimo, con la morte della sorella Félicité, che aveva solo 18 anni.

Eleanor Calder, classe 1992, è una modella inglese che ha ottenuto una laurea all’università di Manchester. Nel mondo della moda è diventata famosa per aver collaborato col brand Hollister. Negli ultimi 5 anni ha amato Louis con tutta se stessa, ma ora le loro strade si sono separate.