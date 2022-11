Capolinea di coppia raggiunto, la notizia arriva inaspettata. Una relazione intensa che ha fatto sognare i fan della coppia, che dopo quasi due anni d’amore, pare abbiano preso la decisione definitiva, quella di dividere per sempre le loro strade. Ne ha parlato anche lo storico amico, rivelando tutti i dettagli della situazione.

Harry Styles e Olivia Wilde lasciati. Fine di una storia che ha fatto sognare i fan ad occhi aperti. Sempre molto uniti e affiatati, Harry e Olivia sembra abbiano preso la decisione di comune accordo. La notizia arriva dopo un mese da quando i due sono stati paparazzati a New York mano nella mano. Ma non solo. Insieme anche in occasione del concerto del cantante lo scorso 31 ottobre, così come nel corso dello show di Los Angeles il 15 novembre.

Harry Styles e Olivia Wilde lasciati. Le parole dell’amico

Una decisione che sembra essere stata presa solo negli ultimi giorni, dunque, e per motivi che potrebbero riguardare i reciproci impegni lavorativi e divergenze che possono sorgere e che non riescono a essere superate. Sulla rottura decide di rivelare qualche dettaglio in più l’amico: “Lui è ancora in tournée e ora va all’estero. Lei si sta concentrando sui suoi figli e sul suo lavoro a Los Angeles”. (“Identica al fratello vip”. Chi è Gemma, 31 anni, sorella del cantante di enorme successo).

E ancora: “Sono due vite molto distanti adesso. È una decisione molto amichevole senza discussioni. Sono ancora molto amici. Il fatto è che in questo momento hanno priorità diverse che li tengono separati. Tra impegni e divergenze andare avanti era troppo complicato”, sottolinea l’amico della coppia che pare conoscere da vicino i motivi che avrebbero portato alla rottura.

“Sono stati bene insieme, ma non sono mancati momenti complicati. La pressione pubblica su di loro è stata difficile. Hanno avuto alti e bassi durante la relazione. Ma questo capita a tutti. A molti era chiaro che prima o poi sarebbe finita nonostante il loro impegno nel far funzionare le cose’”, conclude. E i fan adesso aspettano che siano Harry e Olivia a rompere il silenzio sulla situazione. Molti ovviamente sperano si tratti di una crisi puramente passeggera.