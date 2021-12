“Identica al fratello vip”. Chi è Gemma, 31 anni, sorella del cantante di enorme successo

La ragazza in questione è sicuramente molto bella e seguitissima sui social network, non a caso su Instagram è diventata una vera e propria star grazie agli oltre 7 milioni e 800 mila follower. Ma non è solamente un’influencer affermata. Infatti, è conosciuta pure in veste di scrittrice. Non è però questo che le ha permesso di avere una risonanza mondiale; la giovane, che ha 31 anni, è la sorella di un grandissimo cantante e tra i due c’è anche un legame pazzesco da quello che si può leggere in giro.

In alcune circostanze si sono immortalati insieme sui social, anche se non ci sono numerose istantanee. Lei è la sorella maggiore, visto che il fratello famoso ha 27 anni. Nonostante la giovane età, lui ha un successo planetario garantito in passato anche da una band apprezzata dappertutto. L’artista non ha mai postato foto con la 31enne, ma lei invece sì anche se spesso e volentieri hanno preferito mantenere la riservatezza. I due si assomigliano e probabilmente qualcuno di voi l’ha già riconosciuta.

Se ancora non ci siete arrivati vi diamo qualche indizio per cercare di farvi indovinare il suo nome. La ragazza si chiama Gemma e suo fratello ha fatto parte di un gruppo musicale insieme ad altri tre colleghi. Poi hanno deciso di fermarsi e lui ha cominciato la carriera da solista, che sta ugualmente portando grandi risultati. La fama maggiore è avvenuta nel Regno Unito, ma la loro e la sua musica sono apprezzatissime in Italia e in ogni altro angolo del globo. Adesso ci siete arrivati? In caso contrario scopriamolo insieme.





Lei è dunque Gemma Styles ed è la parente stretta di Harry Styles. La bellezza di entrambi è pazzesca e la somiglianza tra Harry Styles e la sorella maggiore è incredibile. Lei si è anche fatta vedere con la madre sui social network, oltre ad aver pubblicato foto da sole incantevoli. Ha un viso infatti perfetto e i complimenti dei suoi fan si sprecano. Nonostante il cantante sia conosciutissimo, anche la giovane non ha affatto un ruolo secondario, guardando quanta gente segue le sue attività virtuali.

Harry Styles, classe 1994, ha fatto il suo esordio nel 2010 come componente degli One Direction. Il gruppo musicale è stato in grado di vendere 50 milioni di copie. Dal punto di vista musicale è stato influenzato da Elvis Presley, Foster The People, Chris Martin e Kings of Leon. Un rapporto fantastico quello tra fratello e sorella, che sembra siano inseparabili.