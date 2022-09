Una strana reazione tra vip, le immagini mostrano tutto. Nelle ultime ore non si fa che parlare di una vicenda avvenuta nel corso della presentazione ufficiale del cast del film Don’t Worry Darling a Venezia. Rumor avrebbero messo in circolo alcuni sospetti su un gesto avvenuto tra il cantante e l’attore.

Harry Styles sputa su Chris Pine, il gesto clamoroso. Ebbene le immagini delle ultime ore hanno messo in circolo qualcosa avvenuta tra i due e sotto gli occhi di tutti. Pare che chi abbia visto il video, si sia reso conto di un fatto molto strano: Harry Styles sputa su Chris Pine.





Harry Styles sputa su Chris Pine. Arriva la smentita

Il video mostrerebbe che il cantante inglese si sia avvicinato all’attore per poi compiere lo strano gesto. Caos tra i fan ma la smentita non ha tardato ad arrivare. A rivelare tutta la verità, una fonte vicina ad Harry Styles.

“Non è vero nulla di quello che avete letto. Per essere chiari, Harry Styles non ha sputato a Chris Pine. Tra questi due uomini c’è solo rispetto e qualsiasi suggerimento contrario è un palese tentativo di creare un dramma che semplicemente non esiste“, rivela dopo il clamore mediatico in seguito alla notizia.

Il comunicato stampa “Harry Styles NON ha sputato su Chris Pine… Non c'è nient'altro che rispetto tra questi due uomini e qualsiasi altra ipotesi è un palese tentativo di creare un dramma che semplicemente non esiste” https://t.co/1AECsVNs96 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) September 7, 2022

Dunque il comunicato stampa parlerebbe chiaro: “Harry Styles NON ha sputato su Chris Pine… Non c’è nient’altro che rispetto tra questi due uomini e qualsiasi altra ipotesi è un palese tentativo di creare un dramma che semplicemente non esiste”. Tutto confermato anche sul magazine People dallo stesso Chris Pine: “Questa è una storia ridicola, una fabbricazione completa e il risultato di una strana illusione online, che è chiaramente ingannevole e consente speculazioni sciocche. Chiaramente non è andata come avete letto“.

“Il matrimonio nella prima puntata di UeD”. Cavaliere e dama sono marito e moglie