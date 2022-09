Matrimonio a UeD. L’edizione 2022/2023 del programma di Maria De Filippi non inizierà solo nel segno delle polemiche (come sappiamo già dalle anticipazioni) ma anche dell’amore: sempre le indiscrezioni già trapelate rendono noto che una coppia si è formata e un’altra è convolata a nozze al rientro dalle vacanze.

Al fatidico sì, arrivato dopo la conoscenza nello studio di UeD, erano infatti presenti le telecamere di Canale 5 e le immagini del matrimonio saranno trasmesse in tv nel corso del primo appuntamento del 19 settembre. Lunedì 19, infatti, sarà trasmessa la puntata che è stata registrata lo scorso 30 agosto, la prima dopo la pausa estiva.





Matrimonio UeD: le immagini durante la prima puntata

E questa è una novità: l’anticipazione del matrimonio ancora non era emersa sull’appuntamento d’esordio della trasmissione di Maria De Filippi ma l’ha data un’ex dama tramite i social. Alle nozze di Biagio e Caterina c’era infatti anche Pamela Barretta, che ha spiegato ai suoi follower come mai non ha condiviso foto e video né della cerimonia né della festa.

In un video che ha caricato su Instagram, la ex dama ha fatto sapere che nessuno degli invitati poteva pubblicare immagini del matrimonio a fronte dell’esclusiva concessa al programma Mediaset che li ha fatti conoscere e innamorare. Nel corso della prima puntata di UeD vedremo tutto.

Biagio e Caterina, due storici protagonisti del Trono Over, sono diventati marito e moglie lo scorso 5 settembre e di UeD hanno partecipato solo 3 dame che non sono più nel parterre da qualche anno. Oltre a Pamela Barretta, anche Barbara De Santi e Cristina Incorvaia.

“Biagio Di Maro fatto fuori”. UeD, drastica decisione di Maria De Filippi. Scoperto perché