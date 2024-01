Grande preoccupazione per i fan della vip della tv, che si è immortalata in ospedale confermando di aver avuto un problema di salute. E immediatamente l’avranno inondata di messaggi in privato per chiederle come stesse. Successivamente è ritornata attiva sui social network e ha rivelato le sue condizioni e soprattutto cosa le è successo purtroppo nelle ultime ore.

La vip della tv è finita quindi in ospedale per un problema di salute, che non è la prima volta che si presenta nel corso della sua vita. Ma ancora una volta le ha provocato una sofferenza molto grande ed è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici, che hanno subito fatto di tutto per farla sentire meglio. Vediamo quindi cosa è successo all’ex protagonista di un reality show.

Leggi anche: “Sono in ospedale”. Ansia per il volto di Canale 5, l’annuncio preoccupa il pubblico





La vip della tv finisce in ospedale per un problema di salute: come sta

Le foto postate dalla vip della tv dall’ospedale hanno messo in agitazione migliaia e migliaia di suoi follower. Possiamo subito dirvi che non si è trattato di un grave problema di salute, ma nonostante questo non è riuscita a risolverlo da solo ma è stato necessario recarsi al pronto soccorso. E ha spiegato qual è l’origine della problematica che non la lascia in pace.

Ad essere stata male Oriana Marzoli, ex concorrente del Grande Fratello Vip, la quale ha ammesso di dover fare i conti con emicranie potenti che le hanno causato dei problemi fisici. Non riusciva a sopportare più quel mal di testa tremendo e quindi andare in ospedale è stata l’unica soluzione. I sanitari le hanno dato del Valium e alla fine la situazione è rientrata, anche se avverte ancora qualche sintomo.

Oriana è poi tornata a casa e ha ancora della nausea nonché debolezza. Le serviranno dei giorni di riposo per rimettersi in sesto, ma i controlli hanno scongiurato cose peggiori e quindi lentamente potrà guarire definitivamente.