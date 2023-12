Uomini e Donne, l’ex tronista in ospedale. Problemi di salute per il protagonista di tante puntate del popolare dating show di Canale 5. Qualche giorno fa era stata la fidanzata, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi, ad annunciarlo: “Ha passato tempi migliori, ora serve pazienza, riposo e cure adeguate oltre ai miei vizi e coccole”.

Lei stessa in passato aveva lamentato problemi di salute, soprattutto dolori allo stomaco per i quali aveva fatto degli accertamenti. Ma forse è la prima volta che abbiamo notizia di difficoltà per l’ex tronista. E proprio nelle ultime ore è stato lui stesso a condividere una foto che non lascia dubbi: l’ex UeD si trova in ospedale.

Giacomo Czerny in ospedale: l’annuncio su Instagram

Nelle scorse ore l’ex tronista di Uomini e Donne Giacomo Czerny ha fatto sapere di avere problemi di salute. Il protagonista del popolare programma non ha specificato la causa del suo malessere. Nel post vediamo soltanto che la flebo attaccata al braccio e che si trova in ospedale. La didascalia recita: “Poi vi racconto“.

È probabile che Giacomo decida di rivelare quale sia la natura del suo malessere solo una volta superata questa delicata fase. Intanto prosegue la sua storia con Martina Grado, con la quale dopo un periodo di fidanzamento a distanza è andato a convivere a Sarzana. Proprio a lei ha dedicato un affettuoso pensiero in uno dei suoi ultimi post.

“In questo periodo – scrive Giacomo riferendosi a Martina – devo ringraziare lei, perché non sapete quanto speciale è. Non lo potete sapere, perché lo fa in silenzio, senza dire nulla, perché non le importa di farlo sapere. Grazie amore. Ti”. E Martina ha risposto: “quante cose che solo noi sappiamo. le promesse fatte all’orecchio valgono sempre! 🖤”.

