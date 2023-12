Uomini e Donne, la scoperta su Alessandra Vicinanza. Il cavaliere ha messo un punto alla relazione con Ida Platano dopo ben 11 mesi. Una doccia fredda per i fan della coppia, che hanno metabolizzato la notizia con gradualità. “Chiudere una storia da poco per iniziare un percorso la dentro poi si sì Ida ti crediamo tutti tranquilla”, hanno commentato alcuni quando Ida ha avuto la possibilità di tornare nel programma nelle vesti, questa volta, di tronista. Ma per Alessandro Vicinanza le cose stanno evolvendo in un’altra direzione.

Alessandro Vicinanza invaghito della dama misteriosa. Alessandro Vicinanza, tornato nel parterre dei cavalieri del trono over, stando alle anticipazioni di Blasting News, è stato protagonista di un retroscena pesantissimo: “Dal momento che la sua ex Ida Platano si trova seduta sul Trono Classico, non è mancato un confronto-scontro tra i due”.

Alessandro Vicinanza invaghito della dama misteriosa: la scoperta sul nome. E per Roberta di Padua non si mette bene

“Le novità riguardanti Vicinanza non sono terminate, perché il cavaliere ha deciso di ballare al centro dello studio con Roberta Di Padua: quest’ultima è una delle “rivali storiche” di Ida”, riportavano le ultime news sul cavaliere. Il dubbio che attanaglia i fan, dunque, è se Alessandro Vicinanza arriverà o meno a lasciare il numero di telefono alla donna misteriosa e lasciare la di Padua in panchina?

E sembra che l’attrazione verso questa dama misteriosa si stia facendo sentire a tal punto da sollevare alcuni scontri tra Alessandro e Roberta. Stando ad alcune anticipazioni, infatti, potrebbe spettare a Roberta l’onere di assumere una posizione forte come ad esempio abbandonare il programma.

E sempre secondo le anticipazioni di Uomini e Donne l’interesse di Alessandro Vicinanza potrebbe essere rivolto verso Cristina che continua a mostrare resistenza. Alessandro, nonostante tutto, sembra non essere ancora pronto a mollare la presa al punto da destare la reazione contrariata di Roberta di Padua. Non resta che scoprire come evolvverà la situazione quindi il consiglio è quello di non perdere il prossimo appuntamento.