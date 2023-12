“Qui scoppia il finimondo”. Uomini e Donne, la notizia pazzesca riguarda Riccardo: Ida ancora non sa

Una notizia bomba circola da poco in rete, e riguarda Riccardo Guarnieri: il cavaliere più discusso degli ultimi anni insieme ad Armando Incarnato. Già da settimane, in verità, si parlava di un ritorno di Riccardo in studio. La storia con la fidanzata, ormai ex, era naufragata ufficialmente dopo un’estate che il gossip raccontava come serena e felice. Sui motivi della rottura non era filtrato niente e difficilmente se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni.

>“Dobbiamo dirvi una cosa importante”. Carmen e Enzo Paolo rompono il silenzio dopo la notizia su tradimento e crisi: “Perché noi…

Perché di Riccardo Guarnieri si parlerà ancora molto. Secondo quanto si mormora, e stando a quello che riporta anche MondoTv24, sembrerebbe che Riccardo Guarnieri possa tornare a Uomini e Donne come nuovo tronista del dating show. E solo Ida Platano non sarebbe stata informata. Da parte della produzione non c’è una conferma al momento ma la cosa non stupisce, neppure con Ida c’era stato alcuna fuga di notizie.





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri prossimo tronista?

Gli indizi in questo senso non mancano. Nei giorni scorsi era stato avvistato a Roma, un caso non proprio fortuito visto che proprio nella capitale avvengono le riprese del dating. Il ritorno di Riccardo Guarnieri è insomma dato per scontato, tanto che c’è chi azzarda che il cavaliere tarantino possa fare la sua entrata in scena già dalle prossime settimane, prima della fine dell’anno.

Dal diretto interessato silenzio più assoluto. Per Riccardo gli ultimi mesi sono stati difficili. Dopo una lunga assenza, il cavaliere aveva pubblicato mesi fa un paio di Storie su Instagram per annunciare la scomparsa del nonno, un punto di riferimento per lui fin da quando era bambino e ringraziare anche i follower per l’affetto che gli hanno dimostrato in giornate così difficili per lui e per tutta la sua famiglia.

Prima la foto che ritraeva la sua mano che stringeva quella di un anziano, sulle note di D’amore si vive di Ennio Morricone e dall’emoticon delle dita incrociate in segno di speranza. Poi, qualche ora dopo, un video con il nonno: “Anche se è in dialetto, ho voluto pubblicare questo video per condividere con voi uno dei tantissimi momenti divertenti con mio nonno, che purtroppo non c’è più“.