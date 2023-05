Giacomo Czerny e Martina Grado, due anni fa esatti la scelta a UeD. Era il 24 maggio 2021 quando il tronista lasciò il programma di Maria De Filippi con la sua corteggiatrice. “Con te c’è chimica, c’è leggerezza, c’è passione – aveva spiegato lui dalla poltrona rossa della scelta, al centro dello studio – e ci sono stati giorni in cui non smettevo di pensarti. Non ho smesso di crederci un secondo. Forse non sono io che scelgo te ma sei tu che mi hai scelto. Io ho una voglia matta di stare con te”.

Quindi la risposta di lei, che in lacrime ha sottolineato come lui fosse nei suoi pensieri dal primo giorno. “Non vedo l’ora che questi pensieri diventino realtà”. Da quell’ultimo giorno nello studio di UeD non si sono più lasciati. Anzi, Gacomo Czerny e Martina Grado hanno avviato un progetto di vita insieme partito dalla convivenza, arrivata poco dopo la decisione di viversi fuori.

Gacomo Czerny e Martina Grado, “la famiglia si allarga”

E ora, due anni dopo la scelta, sono ancora inseparabili. L’ex tronista ligure convive con la compagna Martina Grado e insieme a loro c’è Tyger, il cane dell’ex corteggiatrice che ormai è diventato il cane di famiglia. Ma da ora in poi dovrà dividere gli spazi con qualcun altro…

Un video social mostra infatti un nuovo arrivo. Per il secondo anniversario della coppia, infatti, Martina Grado ha voluto fare un dolcissimo regalo al suo compagno. “La famiglia si allarga – il commento di lei al filmato su Instagram -, no non sono incinta, però abbiamo una new entry“.

“Benvenuta Marvel. Grazie amore. Ho pianto”, la replica di Giacomo Czerny che ha accolto con sorpresa ed entusiasmo la gattina Marvel. Non è infatti riuscito a trattenere le lacrime quando la sua compagna gliel’ha mostrata sul divano di casa. Sotto al post, nemmeno a dirlo, cuori su cuori.