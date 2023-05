I loro fan attendevano ormai da giorni e settimane informazioni su Ida Platano e Alessandro Vicinanza e adesso, forse, un po’ di chiarezza è stata fatta sulla storia d’amore. C’è subito stata grossa preoccupazione nel momento in cui entrambi hanno smesso di pubblicare immagini di coppia, quindi inevitabilmente sono emerse indiscrezioni poco rassicuranti. Adesso ad intervenire è stata una persona molto informata delle dinamiche di Uomini e Donne.

Nonostante non facciano più parte del parterre di Maria De Filippi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono molto seguiti dal pubblico della trasmissione. Anche perché lei è stata una vera e propria colonna del dating show, grazie anche alla sua vecchia storia con Riccardo Guarnieri. Ora abbiamo scoperto qualcosa in più e possiamo subito anticiparvi che non stanno certamente circolando notizie tranquillizzanti sul loro conto.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, cosa succede nella coppia

Questo prolungato silenzio social di Ida Platano e Alessandro Vicinanza è sicuramente insolito, infatti hanno deciso di condividere un video solamente ad inizio mese in occasione dei sei mesi di fidanzamento, ma poi nuovamente non hanno postato nessuna foto di loro due insieme. Cosa insolita dato che precedentemente avevano mostrato tanti bei momenti, tra cui alcuni viaggi da sogno come quello fatto negli Stati Uniti d’America, a Miami.

A rompere il silenzio su Ida e Alessandro è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che gestisce la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover: “C’è un po’ di silenzio tra loro, questo mi farebbe pensare che siano in crisi o che comunque stiano attraversando un momento no. Ma che si sono lasciati non penso proprio”. Quindi, non si sarebbe ancora materializzata la separazione, ma la situazione sarebbe delicata e tutto può ancora succedere. Da parte dei diretti interessati nessuna replica.

Nel mese di aprile erano anche stati in Francia, nella capitale Parigi, ed erano molto sorridenti. Lei aveva infatti scritto: “La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo”. Ma ora il mistero sulla coppia è irrisolto.