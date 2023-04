Nikita Pelizon ha ricevuto una lettera di amore, che l’avrà fatta sciogliere per l’emozione. La vincitrice del GF Vip 7 ha fatto perdere la testa ad un ragazzo, che lei conosce già molto bene, e questo ha deciso di esprimere tutto ciò che prova in modo pubblico. Quindi, ha scritto un testo lunghissimo che è stato pubblicato dal settimanale DiPiù e i fan della modella di Trieste sono rimasti a bocca aperta. Vediamo cosa è stato scritto dal giovane, che ha l’intenzione di riconquistare l’ex vippona.

Queste le prime parole su Nikita Pelizon, apparse in questa lettera di amore: “Ciao Nikita, sto guardando le nostre foto di queste ultime settimane, i nostri video, i ricordi. Ci stiamo vedendo tanto in questi giorni, sembra di essere tornati ai tempi in cui stavamo insieme e mi piace molto questa sensazione, mi piace scherzare con te, corteggiarti lentamente, come si faceva una volta, senza pensare troppo a che cosa potrebbe accadere tra noi. Amicizia? Amore? Lasciamo fare al tempo”.

Nikita Pelizon riceve una lettera di amore

Poi nella missiva, apparsa su DiPiù, Nikita Pelizon ha potuto leggere altro di meraviglioso. Una lettera di amore da togliere il fiato, sebbene il giovane in questione non abbia nessuna intenzione di metterle pressione: “Anche se in passato abbiamo avuto problemi, forse perché troppo giovani per una storia così importante, ora puoi lasciarti andare, puoi fidarti di me. Adoro vederti sorridere, renderti felice. Del resto, sei talmente bella dentro e fuori che sei riuscita a entrare nel cuore del pubblico, al punto da meritarti di vincere in un programma così importante come il Grande Fratello Vip. Ma io non avevo dubbi, perché nel mio, di cuore, ci sei da tantissimo tempo”.

A esprimere tutto il suo affetto a Nikita è stato l’ex fidanzato Matteo Diamante, pronto a rimettersi in gioco per conquistarla ancora. La lettera è proseguita così: “Avevi poco più di vent’anni, troppo giovane, troppo immatura, e non hai compreso quanto soffrissi, non hai capito che perdere anche te è stato il colpo di grazia che mi ha fatto letteralmente crollare. Forse non te l’ho mai detto, Nikita, però in quel periodo mi sono fatto aiutare da uno psicologo. Pochi incontri, anche perché non avevo molti soldi, ma sono stati fondamentali per me”.

E infine Diamante ha concluso: “Non ti voglio più perdere e mi piacerebbe realizzare una di quelle cose un po’ folli di cui ti parlavo all’inizio, magari una vacanza insieme questa estate: dove ti piacerebbe andare? Con amicizia o amore“. E vedremo quale sarà la risposta di Nikita.