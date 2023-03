Nelle ultime ore corrono voci secondo cui Diana Del Bufalo avrebbe un nuovo fidanzato. Ricordiamo bene Diana per la sua partecipazione ad Amici nel 2010 e per la sua lunga frequentazione con il famoso attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini. La relazione tra i due si chiuse nel 2019 in maniera decisamente burrascosa, a causa di presunti tradimenti da parte di lui. Lei infatti raccontò, ospite a Verissimo, di aver dovuto affrontare un percorso terapeutico per riuscire a superare la fine della loro storia.

Diana Del Bufalo è anche grande amica dell’attore italiano Cristiano Caccamo, con il quale spesso i fan hanno creato dei flirt che sono poi sempre stati smentiti da entrambi, dichiarando che a legarli c’è solo un grandissimo affetto. Pare però che Diana abbia ritrovato l’amore con il suo nuovo fidanzato. Lei ha infatti pubblicato una storia Instagram nella quale bacia un uomo il cui volto è coperto. A notarsi sono soltanto i capelli ricci di lui.

Diana Del Bufalo presenta il suo nuovo fidanzato

In seguito alla pubblicazione di questa foto, i fan di Diana Del Bufalo hanno subito pensato che il suo nuovo fidanzato possa essere Pierpaolo Spollon. Voci affermano che i due possano essersi conosciuti e poi avvicinati durante le riprese della sesta stagione di Che Dio ci aiuti. La somiglia tra l’attore e l’uomo misterioso della foto sembra assai evidente, ma Diana si è limitata soltanto a pubblicare tale storia senza smentire nulla.

Nelle ultime ore però, la pubblicazione da parte di Diana Del Bufalo di un video con il nuovo fidanzato, smentisce le presunte voci di una frequentazione tra lei e Spollon. Ad unire Diana e Pierpaolo è quindi una semplice amicizia. Nel video da lei pubblicato sulle storie Instagram, notiamo che la famosa attrice e il suo nuovo amore si trovano ad un evento pubblico che celebra il tour del Cirque Du Soleil. Diana ha quindi voluto presentare pubblicamente il suo attuale compagno.

Diana Del Bufalo con il nuovo fidanzato #dianadelbufalo pic.twitter.com/WOgrfI9x82 — disagiotv (@disagio_tv) March 23, 2023

Diana non ha però ancora voluto parlare di questo suo nuovo fidanzato, lasciando tante domande senza risposta. Non sappiamo quindi né il nome di quest’uomo né tantomeno cosa lui faccia nella vita. Non resta quindi che aspettare che l’attrice sveli delle nuove informazioni su di lui e sulla loro storia d’amore.