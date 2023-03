Nuova puntata de Le Iene con ospiti Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna. Ha fatto il giro del mondo la notizia del contratto prematrimoniale tra l’attrice e cantante Jennifer Lopez e l’attore Ben Affleck, tornati insieme dopo l’addio di dieci anni prima. E ha fatto scalpore la clausola che contempla “il sesso almeno 4 volte alla settimana”. Un accordo che ha fatto discutere e divertire il web.

Dopo l’accordo prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che prevedrebbe “sesso almeno 4 volte alla settimana”, le Iene hanno sottoposto a un test alcune coppie famose. In passato si sono messi a nudo con le prove di Stefano Corti diverse coppie vip. Lo scorso anno a sottoporsi al test sono stati l’ex senatore Antonio Razzi e la moglie Maria, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, Delia Duran e Alex Belli, Iva Zanicchi e il marito Fausto. E ancora il rapper Clementino e la fidanzata Martina, i promessi sposi Francesca Cipriani e Alessandro.

Leggi anche: Guendalina Tavassi, soffiata-bomba sul nuovo fidanzato. Chi è e cosa fa





Guendalina Tavassi e il sesso con il fidanzato Federico Perna

Questa volta gli ospiti de Le Iene e delle prove di Stefano Corti sono stati Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna. Dopo la fine del matrimonio dal marito Umberto D’Aponte, dal quale ha avuto due figli, Chloe e Salvatore, l’ex gieffina ha ritrovato l’amore e la felicità accanto a Federico Perna. Lui è originario della capitale Roma ed è il gestore di un ristorante green, che si trova a Collina Fleming.

Guendalina Tavassi e Federico Perna si sono sottoposti al test de Le Iene e messi a nudo svelando retroscena piccanti della loro vita intima. La coppia è stata intervistata prendendo spunto dal contratto matrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck: i due dovrebbero fare sesso almeno quattro volte alla settimana. “Quattro volte la settimana? Qui sono 4 volte al giorno“, è stata la risposta dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Dopo il commento della fidanzata Guendalina Tavassi, Federico Perna ha confermato il numero degli incontri di sesso con la partner: “Lei è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta”, ha rivelato Federico. (IL VIDEO)