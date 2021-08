Guendalina Tavassi potrebbe aver svoltato definitivamente nella sua vita sentimentale. Gli ultimi periodi sono stati contraddistinti da tantissima tristezza, a causa della separazione dal marito Umberto D’Aponte. Aveva deciso di unirsi in matrimonio col coniuge nel 2013 e insieme hanno anche avuto due figli, che amano alla follia. Ma i problemi di coppia sono diventati sempre più insormontabili e quindi hanno preso la decisione di intraprendere strade differenti. E ora la donna sembra aver ritrovato l’amore.

Qualche giorno fa non ha però mancato di generare una gran bufera un messaggio che la madre di Umberto D’Aponte ha scritto in merito alla separazione tra i due. In risposta a un utente che si era detto dispiaciuto per la fine dell’unione, la donna avrebbe infatti scritto una frecciata al veleno: “Non sa quanto sono felice io che si siano lasciati”. Poi la instagrammer mentre sponsorizzava un profumo e ne elogiava le qualità ha ironizzato l’intera faccenda. Ora però per lei è tempo di grande felicità.

Ci sono degli indizi quasi schiaccianti a confermare che il cuore di Guendalina Tavassi già batte per un’altra persona. Il matrimonio con D’Aponte sembra già essere un lontano ricordo, visto che lei è apparsa molto felice sui social network. La donna e il suo presunto fidanzato si sarebbero recati nello stesso luogo nella serata del 2 agosto, infatti il locale apparso nelle storie Instagram dei due diretti interessati sembra proprio lo stesso. E dopo lui si è immortalato con una donna, che sembra proprio la Tavassi.





Guendalina Tavassi, oltre che nelle scorse ore, si sarebbe anche vista con l’uomo domenica primo agosto. La sua presunta nuova fiamma si chiama Federico Perna. Lui è originario della capitale Roma ed è il gestore di un ristorante green, che si trova a Collina Fleming. Non è dato sapere come si siano conosciuti per la prima volta, ma le voci stanno diventando sempre più forti e chissà se la stessa Guenda non vorrà ufficializzare il tuto già nelle prossime ore. Non resta che attendere suoi cenni.

Guendalina Tavassi ha preso posizione qualche settimana fa su uno dei concorrenti dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’, Tommaso Eletti: “Mi sono ricordata che c’era sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno in direct e sotto le foto. Mi insultava così, gratuitamente. Perché non lo conoscevo. Lui diceva che abitava anche qui dietro casa mia e conosceva mia figlia Gaia. E partivano insulti a raffica”.