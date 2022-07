Deva Cassel sviene durante una sfilata di moda in Italia. La figlia di Monica Bellucci si è sentita male durante la kermesse di Alta Moda Donna di Dolce e Gabbana sabato sera in piazza Duomo a Siracusa. Nessuno conosce i motivi, qualcuno dice che sarà stata la tensione, o forse il caldo rovente, fatto sta che Deva Cassel è svenuta durante la sfilata. La giovane ha avuto un malore e si è accasciata a terra tra lo stupore dei presenti. A dimostrazione di ciò, un video pubblicato sui social da Siracusanewsofficial.

Nel breve filmato si vede la ragazza che viene aiutata a rialzarsi e poi accompagnata nel backstage dalla direttrice di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, e da alcuni uomini dello staff. C’è da dire che non c’è stata nessuna comunicazione dopo e che sembra che non sia stato niente di grave: la sfilata, infatti, è proseguita con le altre modelle. Non sappiamo se Deva Cassel sia poi uscita di nuovo o se abbia preferito riposarsi poi, quella sera. Deva Cassel sviene durante una sfilata, tanta paura ma niente di grave.





Deva Cassel sviene durante una sfilata di moda in Italia: cosa è successo

Una bellezza, la sua , che lascia tutti a bocca aperta. Qualcuno dice che sia merito dei geni dei genitori e forse non sbaglia. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è talmente bella che la fantasia ha superato la realtà. Tra l’altro Deva, 15 anni, ha compiuto il suo debutto grazie allo spot del nuovo profumo di Dolce&Gabbana Dolce Shine. Ed è uno spettacolo della natura.

Deva Cassel Bellucci e il suo immenso patrimonio genetico sulla passerella per Dolce&Gabbana ieri a Siracusa pic.twitter.com/ikrM1v8wdW — Gunilla Garson Goldberg (@lusurpateur_) July 10, 2022

Una cascata di boccoli cioccolato come quelli di mamma Monica Bellucci, nasino “alla francese”. Nel frattempo la mamma torna a far parlare di lei per via di un ritorno di fiamma. L’attrice infatti, messo fine al matrimonio col collega Vincent Cassel, si era fidanzata con l’ex modello oggi gallerista Nicolas Lefebvre per poi chiudere la relazione con l’inizio della bella stagione, a giugno.

Ma all’inizio dell’inverno le cose sono cambiate ulteriormente. Monica infatti è stata sorpresa da “Chi” assieme al suo giovane fidanzato (37 anni contro i suoi 55) durante una romantica serata a Parigi. La coppia esce dal ristorante La Reserve e poi si gode una romantica passeggiata per le strade della Capitale francese, fra sorrisi e baci.

