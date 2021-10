Monica Bellucci riceve il premio Stella della Mole, che il Torino Film Festival (26 novembre al 4 dicembre) le consegnerà il prossimo 30 novembre. Premio preceduto da una prèmiere importante per l’attrice umbra: The Girl in the Fountain, in cui interpreta la straordinaria Anita Ekberg. Il film, a metà fra documentario e finzione, uscirà poi nelle sale l’1, il 2 e il 3 dicembre. Poche settimane prima di un altro titolo attesissimo sempre con Bellucci protagonista: il prequel di La befana viene di notte. Dove l’attrice è una bellissima strega buona alle prese con l’educazione magica di una giovane fattucchiera.

Anita Ekberg è l’attrice legata al ruolo di Sylvia ne La dolce vita di Federico Fellini. Chi non ricorda il suo celebre “bagno” a Fontana di Trevi, quando chiama Marcello Mastroianni? Quel “Marcello, come here” l’ha resa immortale nella storia del cinema, ma nella vita reale ha dovuto pagare il prezzo del successo. L’attrice è morta diversi anni fa e questo film riflette sulla sua esistenza.

Oggi Monica Bellucci interpreta la diva svedese: l’attrice si è trasformata mostrandosi ai fan su Instagram: capelli biondissimi, abito bustier da diva anni Cinquanta e pelliccia. La foto infatti nasconde un trucco: la chioma bionda è un’esigenza di copione, forse una parrucca. L’attrice è completamente cambiataper calarsi nei panni di una leggenda del cinema, Anita Ekberg: Monica Bellucci interpreterà l’attrice svedese nel film The Girl in the Fountain, diretto da Antongiulio Panizzi.





Nella foto postata su Instagram Monica Bellucci si guarda allo specchio aggiustandosi la pelliccia bianca: si tratta di una delle prime immagini del film The Girl in the Fountain, che verrà presentato al Torino Film Festival il prossimo 30 novembre. Non è la prima volta che l’attrice di Città di Castello si fa vedere con i capelli biondi: aveva già cambiato look due anni fa sul set, mentre lavorava insieme al regista Kaouther Ben Hania. Monica Bellucci è una vera e propria trasformista: un mese fa l’avevamo vista nei panni di Maria Callas, la “divina” cantante lirica, con i capelli nerissimi e tirati indietro nello spettacolo teatrale di Tom Volf.

Ora la ritroviamo biondissima, nei panni dell’attrice svedese famosa per il ruolo di Sylvia nel film La Dolce Vita di Federico Fellini. Qualche mese fa Monica Bellucci ha ricevuto il premio David di Donatello alla carriera. Un’icona italiana di bellezza nel mondo da oltre trent’anni, popolare in Francia più di una madrelingua e presenza di prestigio nelle grandi produzioni hollywoodiane – da Francis Ford Coppola a Terry Gilliam.