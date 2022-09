Festa grande per Davide Silvestri, che dopo il GF Vip e il matrimonio con la sua Alessia ha ricevuto adesso un’altra bellissima notizia. A gioire insieme a lui tutti i suoi fan, che hanno apprezzato la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, anche se non gli è valsa la vittoria finale. Ora, il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha annunciato in anteprima cosa gli riserverà il futuro e stiamo parlando ancora una volta di novità assolutamente positive. Il programma gli ha donato solo possibilità importanti.

Per Davide Silvestri dunque la gioia è enorme. Il GF Vip gli ha aperto le strade a nuove chance e la bellissima notizia è ormai sulla bocca di tutti. Comunque, tornando alla sua sfera personale, il 3 luglio si è sposato. La cerimonia si è svolta a La Ludovica, una dimora di campagna situata a Vimercate, in provincia di Monza e della Brianza. Tra gli invitati, rigorosamente in tenuta country, alcuni degli ex concorrenti del GF Vip 6 e non poteva mancare il cugino e testimone dello sposo Kekko Silvestre, il frontman dei Modà.

Leggi anche: “Non li ha invitati”. Davide Silvestri, al matrimonio due grandi assenti del GF Vip





Davide Silvestri, dopo il GF Vip altra bellissima notizia: torna al cinema

Davide Silvestri, messa in archivio l’avventura al GF Vip, ha coronato uno dei sogni più belli a livello personale con le nozze con Alessia. Ora l’altra bellissima notizia l’ha travolto ed è successo tutto esattamente a 10 anni di distanza dall’ultima volta. Dentro di sé sicuramente ha sempre sperato che potesse succedere ancora, ma non sono stati anni facili per l’ex vippone, che ora ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo. Andiamo a scoprire qual è la novità interessante, della quale si sta parlando a lungo.

Il settimanale Chi ha quindi riportato su Davide Silvestri: “Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno riconquistato la popolarità dopo aver partecipato al reality, c’è anche l’attore Davide Silvestri. Infatti il 41enne (che lo scorso luglio si è anche sposato con la sua Alessia) torna a fare cinema dopo oltre dieci anni di assenza dai set: Sergio Rubini lo ha voluto nel cast del suo prossimo film”. E dunque non resta altro che attendere l’uscita della pellicola cinematografica per apprezzarlo nuovamente in questa veste.

Davide Silvestri è stato protagonista in passato in televisione nella soap opera Vivere e nelle serie tv Che Dio ci aiuti, La dama velata e Squadra mobile per citarne alcune. Al cinema è stato protagonista in sei film: Vita Smeralda, Coppia normalissima alla prima esperienza, Scrivilo sui muri, La fidanzata di papà, Prima della felicità e La soluzione migliore.