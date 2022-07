Davide Silvestri matrimonio. Finalmente, dopo la proposta al GF Vip, quella più recente davanti a parenti e amici e i tanti pettegolezzi circolati in questi mesi, domenica 3 luglio 2022 l’attore ed ex GF Vip 6 ha sposato la storica fidanzata Alessia Costantino, detta Lili.

La cerimonia si è svolta a La Ludovica, una dimora di campagna situata a Vimercate, in provincia di Monza e della Brianza. Tra gli invitati, rigorosamente in tenuta country, alcuni degli ex concorrenti del GF Vip 6 e non poteva mancare il cugino e testimone dello sposo Kekko Silvestre, il frontman dei Modà.





Davide Silvestri matrimonio: due grandi assenti

Davide Silvestri al suo matrimonio si è presentato al volante di un trattore e le mise degli ospiti hanno subito catturato l’attenzione dei fan. A proposito di invitati, direttamente dalla Casa di Cinecittà ecco Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Barù Gaetani e Jessica Selassié. Miriana Trevisan e la coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano mancavano ma solo per probabili impegni lavorativi.

E Alex Belli e Soleil Sorge? Grandi assenti. A Verissimo, mesi prima del matrimonio, Davide Silvestri aveva parlato di ospiti e preparativi e spiegato di aver chiuso definitivamente i rapporti con i due ex coinquilini nonostante fosse nata una bell’amicizia. “Inviterò soltanto Barù e Katia Ricciarelli e stop. Soltanto loro due, perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene” aveva detto.

Aveva anche aggiunto di non vedere di buon occhio la liaison che si era creata tra Alex Belli e Soleil Sorge subito dopo l’ingresso di Delia Duran nella Casa più spiata d’Italia. Anche al reality Davide Silvestri aveva più volte spiegato di non essere affatto d’accordo con l’atteggiamento di lui tenuto con la sua “amica speciale” e la moglie nella Casa. Da qui, probabilmente, il mancato invito al suo matrimonio.

