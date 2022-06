Miriana Trevisan e il matrimonio di Davide Silvestri. La showgirl è una delle poche concorrenti del Grande Fratello Vip invitate dall’attore e imprenditore. Il 3 luglio Davide sposerà Alessia Costantino. La proposta di nozze era arrivata proprio durante l’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Miriana è stata invitata insieme a pochi altri vipponi. Ecco di chi si tratta.

Per la pagina Instagram Pipol Gossip: “Al matrimonio tra gli ex gieffini presenti ci saranno: Barù che si occuperà di fare la grigliata per gli ospiti, Jessica Selassiè (unica presente tra le sorelle) Katia Ricciarelli (impegno permettendo), la coppia Basciano Codegoni, Miriana Trevisan e testimone sarà il cugino Kekko, leader dei Modà. Ovviamente durante il party sarà servita la birra Lira prodotta da Davide e Kekko”. Ma per Miriana c’è un imprevisto.





Miriana Trevisan non andrà al matrimonio di Davide Silvestri. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio la soubrette ha rivelato: “Io sono stata invitata ma non posso andare perché in quei giorni sono impegnata con un evento. Davide non è obbligato a invitare tutti: è il suo matrimonio e invita solo le persone più care. Lui è sempre il top: mi ha anche invitato al concerto di suo cugino Kekkò dei Modà perché sa che sono una grande fan”.

Dunque sono impegni di lavoro ad impedire a Miriana Trevisan di partecipare al matrimonio dell’amico Davide Silvestri. Per la showgirl dopo la fine del GF Vip sono arrivate tante proposte tra partecipazione ad eventi, promozioni e ospitate tv. Una di queste è la causa della sua assenza alla cerimonia. Ma per Miriana ci sono stati altri problemi da affrontare in questo periodo.

Recentemente Miriana Trevisan ha infatti ammesso di aver avuto problemi con il figlio Nicola, di 11 anni, avuto dall’ex Pago. Miriana ha raccontato: “All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci”. Poi tutto si è sistemato, ma per il momento la Trevisan vuole restare single e pensare solamente al piccolo di casa.

