“Purtroppo è successo con mio figlio”. Miriana Trevisan, momenti difficili col suo Nicola

Miriana Trevisan ha problemi col figlio. A raccontarlo è la diretta interessata. In un’intervista rilasciata al magazine Mio, l’ex gieffina, che nella casa ci è stata ben 6 mesi, ha raccontato un fatto spiacevole. Al suo rientro a casa infatti, suo figlio Nicola era cambiato e il oro rapporto più che mai. Il giovane, avuto dall’ex marito Pago, quando è tornata la mamma, sembrava quasi un’altra persona.

Miriana Trevisan ha problemi col figlio che al suo ritorno dal GF Vip era molto più indipendente, giustamente. L’ex volto di Non è la Rai racconta: “All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci”.

Miriana Trevisan ha problemi col figlio, il racconto dell’ex gieffina

Ma non è finita qua, perché Miriana Trevisan ha problemi col figlio ma anche con sé stessa. La donna infatti ha confidato che ha riscontrato dei disagi dopo l’esperienza nel reality show di Mediaset. La showgirl ha infatti raccontato che anche il caos del supermercato confondeva la 49enne. Tuttavia Miriana dice che sarà sempre grata alla trasmissione di Alfonso Signorini e al pubblico che l’ha seguita con tanto affetto.

C’è da dire inoltre che dopo 180 giorni nella casa più spiata d’Italia, la carriera di Mirana Trevisan ha spiccato di nuovo il volo dopo qualche anno lontana dalle scene. Ospitate televisive, eventi live da condurre in giro per l’Italia e non, diverse pubblicità e nuovi progetti in ballo (tra cui, forse, un libro): qualcosa si muove quindi. Miriana Trevisan ha problemi col figlio e anche a trovare un uomo stabile: la donna infatti è ancora single e in cerca del grande amore.

Dopo la forte intesa con Biagio D’Anelli, le cose sono andate sempre peggio. Miriana Trevisan ha confidato che le piacerebbe molto tornare ad innamorarsi di nuovo anche se non ha alcuna fretta. Intanto è il figlio Nicola a darle pensieri, che forse bastano e avanzano.

