Negli anni Novanta Miriana Trevisan era una vera icona. Prima protagonista di Non è la Rai insieme a Ambra, poi il successo al fianco di Mike Bongiorno. A lanciarla nel mondo dello spettacolo fu proprio l’ideatore di Non è la Rai Gianni Boncompagni e il suo debutto in televisione risale al 1991.Dopo tre anni nel cast del programma Miriana Trevisan lascia Non è la Rai ma continua a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Nel 1994 diventa infatti la velina mora del tg satirico “Striscia la notizia “ di Antonio Ricci e da quel momento la sua carriera decolla. Nel 1995 sbarca a La Corrida di Corrado e l’anno successivo viene scelta per condurre il programma sportivo Pressing con Raimondo Vianello. Indimenticabile il suo sodalizio lavorativo con il grande Mike Bongiorno. Miriana Trevisan diventa la sua nella trasmissione La Ruota della Fortuna e affianca il grande conduttore per cinque edizioni di Bravo, bravissimo e di Viva Napoli. Inoltre, nel 1999 invece prende parte alla serata speciale Tutti in Allegria condotto sempre da Mike Bongiorno.



Miriana Trevisan: età, altezza, peso, marito e figli

Nel 2004 si dedica a un’altra sua passione, in teatro, e recita negli spettacoli Uomini sull’orlo di una crisi di nervi accanto a Gianni Garofalo ed è la protagonista in La nipote di Barbablù. Il ritorno in televisione è targato Isola dei famosi e risale al 2007, quando arriva in finale e si classifica al quarto posto, venendo eliminata con l’84% dei voti. Dopo l’esperienza nel reality show Miriana Trevisan diventa opinionista di alcune trasmissioni Mediaset, poi si dedica alla scrittura.





Miriana Trevisan ha pubblicato Le fiabe colorate di Miriana, un libro di favole per bambini i cui diritti devolve a “Casa Balena”, una casa famiglia che aiuta bambini in difficoltà. Nel 2016 pubblica un racconto all’interno della raccolta curata da Giorgio Panariello So che ci sarai sempre. Lettere d’amore ai cani della nostra vita e nel 2019 pubblica il suo primo romanzo, intitolato La donna bonsai. Nel 2021 partecipa alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel 2002, partecipa a una serata dove si esibisce il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago e dopo appena un anno due si sposano. Ma l’idillio dura solo un anno e Miriana Trevisan e Pago si lasciano.

“Non avevamo smesso di amarci. – aveva raccontato in una intervista – Infatti, dopo essere tornata da L’Isola dei Famosi l’ho cercato e dopo poco da quel primo incontro ho scoperto di essere in attesa di Nicola”. Nel 2009 nasce il loro bambino ma nel 2013 si separano definitivamente. Nel 2013 Miriana Trevisan conosce Giulio Cavalli, ai tempi 36enne, allora Consigliere Regionale in Lombardia e nasce un nuovo amore. Purtroppo anche questa storia finisce e oggi l’ex showgirl è single. Miriana Trevisan è nata a Napoli il 7 novembre 1972, è alta 171 centimetri e pesa circa 61 chili.