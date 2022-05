Miriana Trevisan aggredita e minacciata. L’ex concorrente del GF Vip 6 si trovava in un parco e ha raccontato tutto poco dopo tra le Storie di Instagram ancora scioccata, con la voce tremolante. La ex stellina di Non è la Rai non era sola quando è successo.

Si trovava in un parco con il suo amico Alessandro Duchetti Miriana Trevisan quando è stata aggredita. Stavano scattando delle foto quando un uomo ha iniziato a minacciarli e buttargli addosso la spazzatura, ha raccontato l’ex di Pago.





Miriana Trevisan aggredita: cosa è successo

“Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie – ha esordito Miriana Trevisan su Instagram – Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie, minacciandoci di andarcene. Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio culo che non voglio ripetere”.

“Puzzava d’alcol, era sporco ed era in bici, ci ha seguiti ma abbiamo chiesto subito aiuto a un ragazzo che ci ha accompagnati in macchina. Ho avuto paura che mi volesse tagliare con un vetro. Questa è Roma, alle 11 del mattino”, ha continuato Miriana Trevisan raccontando l’aggressione. Poi con il suo amico ha provato a rintracciarlo.

Prima di chiamare la polizia, una volta rientrati in auto, Miriana Trevisan e Alessandro Duchetti si sono messi alla guida alla ricerca dell’uomo che li aveva appena aggrediti: “Ora chiamiamo la polizia, facciamo tutto ciò che c’è da fare. C’erano anche dei bambini, si sono spaventati tutti. Vorrei però riprenderlo”. Ma a quanto pare non sono riusciti a trovarlo.

