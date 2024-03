Per come si sono evolute le cose, sembra passata una vita dalla fine della storia d’amore tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez. Entrambi hanno voltato pagina. Lei, la sorella di Belen, si è innamorata di Ignazio Moser ai tempi del GF Vip, quando era ancora fidanzata con l’ex tronista di Taranto, e tra poco diventerà sua moglie. Proprio di recente, nello studio di Verissimo, i due hanno svelato la data delle nozze.

“Ci sposeremo il 30 giugno”, hanno detto a Silvia Toffanin a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. “Sarà una domenica. Non pensavo di sposarmi di domenica, ma va bene così”, ha spiegato poi la futura sposa, specificando che i festeggiamenti dureranno 36 ore. “Il giorno prima saremo solo con le nostre famiglie. Poi ci sarà il giorno del matrimonio tutti insieme. E il giorno dopo saremo con gli amici”.

Francesco Monte, i rapporti con Cecilia Rodriguez oggi

La coppia ha rivelato anche il numero degli invitati circa 200, e anche i ruoli speciali pensati per i fratelli. “Mia sorella Belen sarà la mia damigella d’onore. Mio fratello Jeremias sarà, invece, uno dei testimoni. Belen mi deve accompagnare in tutto. Le abbiamo dato questo ruolo perché se lo merita. Per tutti quei consigli e per i momenti di ansia e una che ti fa stare bene”, ha aggiunto Cecilia spiegando che il nipotino Santiago ha chiesto di portare gli anelli.

Insomma, a breve finalmente i fiori d’arancio per Cecilia Rodriguez. Anche il suo ex Francesco Monte è innamorato. Sono 4 anni che è legato a Isabella De Candia, modella pugliese, e ormai è tutto preso dalla musica. È un cantante affermato, tanto da essere arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani, mentre in tv lo abbiamo visto a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti.

Ora Francesco Monte, nome d’arte Kinari, ha rilasciato un’intervista a Casa SDL dove ha parlato anche degli attuali rapporti con la sua ex fidanzata storica, la Cecilia Rodriguez che come dicevamo è la promessa sposa di Ignazio Moser. Come vanno le cose oggi? “Non ho nessun rapporto con lei e non sto seguendo alcuna notizia, me l’hai appena data tu quella delle nozze. Tanti auguri”, ha risposto Francesco Monte, glaciale.