Il matrimonio in gran segreto pochi giorni fa in attesa del figlio numero due. La coppia vip si è sposata con una cerimonia sobria, riservata e per niente pubblicizzata a cui hanno partecipato pochi invitati. Il sì in Comune, a Milano, e dalla foto condivisa dal gruppo di tifosi, con outfit casual, almeno per lui che ha indossato sneakers, pantaloni e giacca scura su una t-shirt bianca. Bianca come il completo della sua sposa e il bouquet. La proposta di nozze era arrivata a febbraio scorso e in quel caso i neo marito e moglie l’avevano condivisa con i fan con un video pubblicato sui social.

Cena romantica con tanto di petali rossi e un musicista. Poi lui si è inginocchiato per farle la proposta con tanto di anello. “Il tuo sì custodito per tutta la vita nel mio cuore. Per sempre dalla tua mano, ti amo”, le parole di lui. E lei: “Condividere il resto della mia vita con te, con la nostra famiglia, vederci crescere e imparare insieme, continuare a proiettarci e accompagnarci per sempre è il mio desiderio più grande. Come posso non dire di sì? Spero sia per tutta la vita! Ti amo con ogni piccola parte di me, grazie per esserti preso cura di me così tanto”.

Il matrimonio vip in gran segreto e presto arriva il secondo figlio

Venticinque anni lui, ventisette lei, dopo Nina sono anche pronti a diventare genitori bis. Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e Agustina Gandolfo, modella e influencer, aspettano un maschietto. La primogenita della coppia è venuta al mondo nel 2021 e a breve nascerà il secondo bebè.

Anche in questo caso l’annuncio è arrivato qualche settimana fa via Instagram, con delle foto formato famiglia e l’ecografia in primo piano. Poi, dopo la vittoria dell’Inter nella semifinale di Champions di ritorno vinta contro il Milan il calciatore ha espresso tutta la sua gioia anche davanti alle telecamere.

#Lautaro si è sposato con Agustina in comune! Notare l’outfit sportivo: scarpa da ginnastica e t-shirt! Congratulazioni! 🖤💙 pic.twitter.com/36WjpIkKMm — LineaInter (@linea_inter) May 12, 2023

Anche Agustina Gandolfo, il grande amore e da poco anche moglie di Lautaro Martinez, ha gioito per l’importante traguardo raggiunto a San Siro martedì 16 maggio. E finita la partita, gli ha dedicato un post su Instagram per celebrare la vittoria: “Sempre con te vita mia”. Insomma, un momento magico per il calciatore che con la sua Argentina ha anche vinto l’ultimo mondiale.