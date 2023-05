Momento super emozionante nella bellissima città di Venezia, dove ci sono stati dei fiori d’arancio da far brillare gli occhi a tutti. Possiamo subito dirvi il nome della fantastica sposa, la figlia vip Chloe Stroll, che si è unita in matrimonio con un uomo altrettanto famoso. Cerimonia davvero in pompa magna, come scritto dal sito Vogue, che ha parlato di una festa durata addirittura tre giorni. Presente una vera e propria parata di personaggi famosi, che hanno reso ancora più stupefacente l’evento.

Dunque, la bellissima Chloe Stroll ha finalmente avuto l’occasione di realizzare uno dei sogni più importanti della sua vita, appunto il matrimonio con il suo neo coniuge. Entrando nei particolari delle nozze, lei ha indossato un vestito da sposa targato Dior, mentre nella cerimonia successiva ha cambiato il suo abito mettendosi addosso qualcosa di decisamente meno sfarzoso, non a caso portava ai piedi anche delle semplici scarpe da ginnastica.

Chloe Stroll, matrimonio da sogno per la figlia vip

Parlando sempre della cerimonia organizzata da Chloe Stroll e dal marito per rendere unico il loro matrimonio, sono stati all’interno di una serra che era stracolma di rose di colore bianco. Poi sono saliti su una barca e hanno fatto delle foto indimenticabili. Tutti sono rimasti stupiti, parliamo degli organi di informazione e dei paparazzi, anche perché c’erano delle personalità di spicco alle nozze. Vediamo quali sono stati i nomi più celebri che hanno partecipato all’evento veneziano.

Alle nozze, dove erano presenti più di 300 invitati, c’erano Michael Douglas e la figlia, Catherine Zeta-Jones, Taylor Hill, Flavio Briatore e la duchessa di York Sarah Ferguson per citare i più rappresentativi. Parlando del marito di Chloe, si chiama Scotty James ed è uno snowboarder originario dell’Australia. Lei è la figlia di Lawrence Stroll, che è conosciuto in tutto il mondo per essere un miliardario proprietario dell’Aston Martin. Anche suo fratello è famoso, infatti si tratta di Lance Stroll, pilota di Formula Uno che gareggia proprio con la stessa casa automobilistica.

Scotty James, classe 1994, è nato a Melbourne e alle Olimpiadi di Pyeongchang del 2018 si è portato a casa una medaglia di bronzo nell’half-pipe. Sempre grazie all’half-pipe ha vinto tre volte il campionato mondiale. Prese parte ai suoi primi Giochi olimpici, precisamente a Vancouver 2010, quando aveva solamente 15 anni.