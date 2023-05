Momento sorprendente nell’amata coppia vip, che si divide inaspettatamente. Per quasi quattro anni sono stati sposati e hanno anche avuto due meravigliosi figli, ma ora c’è la clamorosa separazione. Parliamo di Jeremy Allen White, che ormai è ad un passo dal divorzio con la moglie. Matrimonio finito per lui e la coniuge, anche lei famosa. Proprio la donna sarebbe stata colei che ha chiesto di far partire le pratiche per dirsi addio definitivamente.

Un vero e proprio colpo di scena per i fan di Jeremy Allen White, che mai si sarebbero aspettati questo divorzio. Anche perché fino a pochi mesi fa c’erano stati gesti di grande amore tra i due, i quali invece sono da considerarsi adesso degli ex. E pensare che proprio nel gennaio scorso stavano festeggiando un prestigioso traguardo raggiunto da lui, che era stato in grado di conquistare l’ambito obiettivo dei Golden Globe.

Jeremy Allen White, divorzio a sorpresa con la moglie famosa

Proprio la moglie di Jeremy Allen White, che aveva detto sì per sempre a Jeremy Allen White tre anni e mezzo fa prima di optare adesso per il divorzio, aveva dichiarato a proposito del successo ai Golden Globe dell’attore: “Quando avevamo 14 anni e ti ho visto esibirti per la prima volta in un corso di recitazione, non riuscivo a distogliere lo sguardo da te. Quando eseguivamo le tue battute per Shameless, ero così ansiosa sapendo in anticipo a cosa tutti avrebbero assistito il giorno successivo sul set”.

A sganciare la bomba su Jeremy Allen White e Addison Timlin è stato People, che ha dato in anticipo la notizia della richiesta della giovane di divorziare da lui. Sconosciuto il motivo che l’ha spinta ad andare al tribunale di Los Angeles. Si spengono quindi le nozze dei due attori, che si erano sposati nel 2019. In precedenza avevano concepito il primogenito Ezer (5 anni). Tre anni fa è poi nata anche la seconda figlia Dolores.

Jeremy Allen White, 32 anni, è famoso per essere stato Lip Gallagher nella fortunata serie Shameles dal 2011 al 2021. Ma l’anno scorso è stato anche Carmen Carmy Berzatto in The Bear. Addison Timlin, 31 anni, è anche lei un’attrice americana e ha recitato in diversi film come Attrazione letale, Uomini di parole, Like Me, Quel momento imbarazzante e Life Like.