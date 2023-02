La coppia vip è uscita allo scoperto e ha ufficializzato la relazione con un post inequivocabile. Sulla pagina Instagram è stata condivida una foto decisamente intima dove i due compaiono nudi. Lui disteso sul divano con le parti intime coperte da una emoji del cuore trafitto da una freccia e lei dietro, con il lato b in bella mostra.

La coppia vip non aveva ancora confermato ufficialmente la loro relazione, ma nel corso delle ultime settimane i due hanno trascorso molto tempo insieme e questo anche in occasione di alcuni eventi pubblici in cui erano stati immortalati insieme.

Coppia vip esce allo scoperto: Emily Ratajkowski e Eric Andre

Emily Ratajkowski e Eric Andre sono apparsi alla partita tra New York Knicks e Brooklyn Nets tenutasi nei giorni scorsi al Madison Square Garden, a New York, dove a bordo campo non erano mancati i momenti di intimità, tra sguardo complici, abbracci e baci. Ovviamente gli scatti della coppia vip erano circolati sui social e sulle riviste di cronaca rosa.

Emily Ratajkowski e Eric Andre hanno festeggiato San Valentino insieme, in casa, e hanno deciso di ufficializzare la loro relazione pubblicando lo scatto realizzato proprio la sera della festa degli innamorati. “Buon San Valentino” ha scritto il comico a corredo della fotografia insieme alla bellissima modella 31enne. La coppia vip ha deciso di uscire allo scoperto e ovviamente la foto ha fatto il giro del web.

Emily Ratajkowski è stata sposata con Sebastian Bear-McClard dal 2018 al 2022 e dall’ex marito ha avuto un figlio, Sylvester Apollo Bear, nato nel 2021. Dopo il divorzio ha avuto un flirt lampo con Pete Davidson, ex fidanzato di Kim Kardashian. Ora il suo cuore batte per Eric Andre, attore, comico e conduttore televisivo statunitense.