Bomba gossip sganciata in queste ore su un’ex Uomini e Donne, che potrebbe essere ormai praticamente single. Stiamo parlando di Giulia De Lellis, che non sarebbe più fidanzata. Un vero e proprio colpo di scena inaspettato, che ha travolto tutti i suoi fan in questo weekend di febbraio. A riportare la notizia è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha notato dei particolari molto importanti che potrebbero di fatto confermare il fatto che ci sarebbe in atto una crisi profondissima di coppia.

L’ex Uomini e Donne Giulia De Lellis non sarebbe fidanzata, nonostante non sembrasse possibile una cosa del genere fino a poco tempo fa. Hanno sempre offerto ai loro ammiratori immagini di coppia bellissime, che testimoniavano un amore indescrivibile. Ma qualcosa sembra essere cambiato repentinamente e il peggio potrebbe tramutarsi in realtà. Conferme da parte dei diretti interessati non sono arrivate in queste ore, ma ormai le indiscrezioni stanno diventando sempre più frequenti.

L’ex Uomini e Donne Giulia De Lellis non sarebbe più fidanzata

The Pipol Gossip si è sbilanciato alla grande sull’ex protagonista di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, che non sarebbe più fidanzata con la sua dolce metà, anche lui noto perché proveniente da una famiglia molto importante. Ecco quanto è stato sottolineato su di loro: “Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi? Ormai è quello che si stanno chiedendo tantissimi utenti su Instagram (follower dell’influencer). Giulia e Carlo, da più di due anni, hanno condiviso la loro storia d’amore sui rispettivi profili social, facendo appassionare migliaia di giovani ragazzi”.

Poi si è entrati nei dettagli della presunta rottura imminente tra la De Lellis e Beretta: “Molti stanno iniziando ad alimentare sempre di più un serio dubbio: sono ancora fidanzati? C’è una crisi profonda tra loro? Uno dei tanti motivi che ha scatenato la curiosità è stato anche un episodio in particolare: ieri la mamma di lui ha festeggiato il suo compleanno e Giulia, oltre a non lasciare alcun commento pubblico di auguri alla suocera, non si è nemmeno presentata al party. I due sono distanti fisicamente”.

Infine, The Pipol Gossip ha scritto: “Lui è a Verona, lei in Arizona per lavoro. Nessuna foto insieme e nessuno scambio social già da qualche settimana fa allarmare ancora di più i fan della coppia”. Carlo Beretta è stato anche legato a Dayane Mello ed è noto per essere il figlio di Pietro Gussalli Beretta, che gestisce una delle fabbriche di armi più importanti in Italia.