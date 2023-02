Notizia stupefacente per la grande vip internazionale, che ha annunciato i suoi fiori d’arancio imminenti. Proprio nelle scorse ore ha ufficializzato sul social network Instagram la proposta di nozze del suo amato futuro marito, che le ha chiesto la mano in una location impossibile da dimenticare. Si trovavano infatti in Francia, nella capitale Parigi, e qui si sono promessi l’amore eterno. Stiamo parlando di Vanessa Hudgens, che si unirà in matrimonio col suo partner famoso nei prossimi mesi.

Una gioia enorme per tutti i fan di Vanessa Hudgens, che coronerà il sogno privato di celebrare il suo matrimonio con l’amore della sua vita. Ha scelto dunque i social per far strabiliare gli occhi a migliaia e migliaia di follower, che hanno ammirato anche il suo anello sfavillante. Una bellissima emozione per lei, che ovviamente ha risposto in maniera affermativa alla proposta del compagno. Andiamo a vedere insieme cosa ha scritto nella didascalia e da quanto tempo i due formano una coppia.

Vanessa Hudgens, matrimonio in vista col suo compagno

Vanessa Hudgens ha annunciato così il suo matrimonio, che è ormai solo questione di poco tempo: “Ho detto sì, non potremmo essere più felici“. Poche parole ma significative, che testimoniano la passione e il sentimento dell’attrice 34enne. Nell’immagine postata su Instagram, si vede in lontananza dietro di loro il meraviglioso monumento parigino della Tour Eiffel. Vanessa e il partner sono stati beccati insieme nel novembre del 2020, poi l’ufficialità della storia d’amore è avvenuta nel maggio dell’anno successivo.

Nel 2021, come ricordato dal sito Mediaset Infinity, Vanessa Hudgens e il quasi marito Cole Tucker si sono incontrati su Zoom e la scintilla è scattata subito. Lui ha parlato così in passato dell’attrice: “Ho una ragazza ed è forte, è fantastica e la amo”. Recentemente lei ha invece esclamato: “Fermerò il mondo e mi scioglierò con te”. E lui, che è un noto giocatore di baseball, aveva risposto: “Per sempre piccola”. La Hudgens, originaria degli Stati Uniti, è anche cantante e ballerina. Ed è famosa per il ruolo di Gabriella Montez in High School Musical.

Vanessa Hudgens è stata protagonista anche nelle serie televisive Give Me Five e Still Standing. Lei è stata fidanzata dal 2005 al 2010 col collega Zac Efron. Dal 2011 al 2020 è stata invece legata sentimentalmente con Austin Butler. E poi ha trovato Cole, che adesso sposerà.