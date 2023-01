Splendida notizia per Rita Ora, che si è unita ufficialmente in matrimonio. La voce era nell’aria da diverso tempo, ma adesso è giunta la conferma da parte della diretta interessata. La cantante aveva tra l’altro fatto capire tutto in un certo senso, con la pubblicazione di un inequivocabile videoclip in riferimento al suo ultimo brano presentato anche sui social. Era infatti apparsa col vestito da sposa addosso e ora c’è stata la rivelazione più attesa, che ha lasciato tutti i suoi fan con l’entusiasmo addosso.

Rita Ora ha quindi raggiunto l’obiettivo del matrimonio, come annunciato nella sua intervista a Heart Breakfast, messa a punto da People. Interpellata sulla questione, l’artista ha esclamato: “Dicono che tutto accade per una ragione, sono ufficialmente fuori dal mercato. Ho scelto di tenere questa cosa solo per me per un po’ di tempo. Il matrimonio è stato perfetto, esattamente come lo volevo. Semplicemente bello e perfetto”. Ma le sue affermazioni entusiastiche non si sono concluse qui.

Rita Ora, matrimonio per la cantante: “Sono fuori dal mercato”

Poi Rita Ora, parlando del matrimonio segreto a Heart Breakfast, ha aggiunto: “Ci ho pensato a cambiare cognome, ma ho lavorato duramente per il nome Ora e non lo so, non ho ancora deciso. Perché lo abbiamo tenuto segreto? Quando sono uscite le voci è lei o non è lei, volevo giocarci. Volevo fare un matrimonio che non fosse secondo i piani, anche se effettivamente non vuol dire che è ciò che è successo. Ho scelto di mantenere più privata questo tipo di esperienza, ma volevo continuare a giocare su cosa avrebbe potuto essere”.

A proposito del videoclip del brano musicale You Only Love Me ha detto: “Il video è ciò che sto dando al pubblico, come sarebbe potuto essere”. La donna si è sposata con Taika Waititi, che ora è suo marito a tutti gli effetti. Classe 1990, Rita Ora è anche un’attrice e personaggio televisivo inglese che ha origini kosovare-albanesi. Nel corso della sua carriera musicale è stata in grado di vincere un MTV Europe Music Award, un MTV Video Music Award e ha anche conquistato 5 candidature ai BRIT Award.

Taika Waititi è nato invece nel 1975 ed è un noto regista, sceneggiatore, attore e comico della Nuova Zelanda. Nel 2020 ha ottenuto l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per il film Jojo Rabbit. In questo caso era stato anche il regista della pellicola.