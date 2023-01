Clamoroso quanto successo a David Graham dopo la proposta di matrimonio al suo compagno di vita. Mai si sarebbe aspettato di dover fare i conti con una situazione del genere, ma purtroppo non tutti hanno compreso il suo grande amore e hanno deciso di punirlo in maniera assurda. A riportare la notizia è stato Gay.it, che ha riportato alcune sue dichiarazioni molto commoventi, a testimonianza di un amore infinito nei confronti di quello che diventerà a tutti gli effetti suo marito dopo averlo conosciuto due anni fa.

David Graham ha dunque fatto la proposta di matrimonio in una location da urlo. E queste sono state le sue parole ricche di affetto: “Dopo una vita passata a guardare gli altri, sono assolutamente e completamente innamorato del ragazzo più gentile, calmo e adorabile e che lavora sodo. Mi bilancia perfettamente, ero il ragazzo a cui è stato detto mille volte che quando meno te lo aspetti accadrà… e così è stato”. Ma vediamo cosa è successo dopo l’annuncio di voler sposare il suo partner.

Leggi anche: “Matrimonio finito”. L’annuncio del volto di Canale 5: l’addio al marito a 2 anni dalle nozze





David Graham e la proposta di matrimonio al compagno: succede il caos

David Graham è un ex protagonista del Grande Fratello e dopo che la sua proposta di matrimonio è diventata realtà, ha subito un atteggiamento clamoroso da parte di molti utenti che lo seguivano dopo il suo percorso nel reality show che si era svolto in Australia. Nonostante già nel 2006 avesse fatto coming out proprio durante il programma, in tanti non sapevano del suo orientamento sessuale e quando c’è stata la proposta di nozze ad un uomo hanno deciso di protestare contro di lui.

Oggi Graham ha 41 anni ed è felicemente legato a Shazly, che ha conosciuto nel 2021. Il futuro marito è originario del Pakistan e lo ama follemente. Ma David ha svelato: “Ho perso alcune migliaia di persone da questa app quando ho annunciato il mio fidanzamento, quindi ecco un’altra mia foto in pura beatitudine con il ragazzo. Con lui ho subito pensato di aver vinto il jackpot, era così educato, per non parlare del suo bell’aspetto”. E ora i fiori d’arancio saranno meravigliosi, anche se con qualche rimpianto.

L’ex concorrente del Grande Fratello australiano ha chiosato: “Shazly è arrivato in Australia come rifugiato, a causa della persecuzione dei gay e dei matrimoni forzati voluti dalla famiglia nella sua terra natale. Quindi, non avrà purtroppo una famiglia al matrimonio”. La proposta è avvenuta nel New South Wales, sulla fantastica isola di Lord Howe.