Il dubbio della gravidanza vip era nell’aria da diverse settimane. Era stato avvistato anche un pancino sospetto ma dalla coppia non si avevano conferme. Almeno fino a ieri, quando l’ufficializzazione è stata a dir poco spettacolare. Lei stessa, che dunque è corretto indicare come futura mamma, lo ha rivelato sul palco del Corona Capital Festival, che si è tenuto in Messico domenica 19 novembre. “Ho pensato di indossare un abito glitterato per distrarvi da qualche altra cosa che sta succedendo”, ha detto al microfono la 31enne davanti a una folla sterminata di fan.

“Non sono proprio sicura che stia funzionando”, ha proseguito ironica scatenando un vero e proprio boato per la bella notizia. E in effetti quel pancino evidenziato dal vestito succinto e scintillante scelto per l’esibizione lasciava ben poco spazio a dubbi. Ora sì che è sicuro: c’è un bebè in arrivo per la modella e performer e l’attore amatissimo dal pubblico, insieme da 5 anni. Lui non ha ancora rilasciato dichiarazioni e nemmeno lei, dopo l’annuncio ha più aggiunto altro.

La coppia vip aspetta il primo figlio: voci confermate

E così è ufficiale: Robert Pattinson e Suki Waterhouse, entrambi britannici e rispettivamente 37 e 31 anni, diventeranno presto genitori. Sono da sempre una coppia riservatissima sul piano privato. Si sa che hanno iniziato una relazione nel 2028, quando lui ha chiuso per sempre la sua storia con la collega di set Kristen Stewart.

Come l’attore anche Suki Waterhouse è originaria di Londra ed è anche una modella di successo oltre che una sua collega. Ha infatti sfilato per importanti riviste di moda e calcato passerelle internazionali. Come attrice ricordiamo il ruoli nel film di Woody Allen Un giorno di pioggia a New York, e in The Bad Batch e in Scrivimi ancora.

Ma il suo lavoro più recente è Daisy Jones and the Six di Amazon Prime Video in cui Suki Waterhouse ha interpretato la tastierista Karen Sirko. Anche sul profilo Instagram tutto tace a proposito della gravidanza ma non stupisce. Sono poco presenti anche sui social come coppia. La notizia evidentemente non poteva più essere nascosta.