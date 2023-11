Forti e preoccupanti dolori al petto che non passavano e quindi la decisione di andare dritta in ospedale. La vip, protagonista indimenticabile del Grande Fratello, ha fatto spaventare tutti i suoi fan pubblicando una foto direttamente dal pronto soccorso con la flebo attaccata al braccio. Nella lunga didascalia, la spiegazione di quanto accaduto poco prima e soprattutto, l’aggiornamento delle sue attuali condizioni di salute.

“Partiamo col dire che sono a casa e sto bene – esordisce nel post per tranquillizzare subito tutti – Ma ieri sera, poco dopo una cena con amici, mi è partito un dolore in mezzo al petto. Nulla di che penso. Torno a casa, mi lavo mi metto a letto e il dolore non passa. La mia testa inizia a galoppare con le fantasie più tragiche. Cosa fai se sei a casa da sola ed è già l’1 di notte? Non vorrei dire ma ne sento e ne leggo di tutti i colori, quindi mando a fanculo gli allarmismi e me ne vado al pronto soccorso”.

Cristina Plevani, la foto in ospedale: cosa è successo e come sta

Poi Cristina Plevani, regina del primo Grande Fratello italiano della storia, continua e entra nel dettaglio: “Partono con un elettrocardiogramma, con prelievo (bucata 3 volte perché non trovava le vene – Dio che male ), poi flebo, poi altro cardiogramma. Comunque il dolore era sempre lì sparato in mezzo al torace. Non vorrei dire ma 3 codici rossi x infarti quando ero lì, io sarò un po’ esagerata ma meglio andar lì coi miei piedi che in orizzontale”.

“Alla fine mi hanno rassicurata nel senso che non c’era in atto nulla di grave, il dolore boh ma meglio che ti fai una visita cardiologica. Tranquilla e assonnata me ne sono tornata a casa da Nano e oggi prenoto i controlli. Si, quando ho qualche dolore insolito partono le paranoie, e ieri era troppo insolito. Pensavo mi mandassero a casa con ‘avrai mangiato pesante, è un dolore intercostale, sei indigesta’, invece no, mi hanno controllata ben bene”.

Per fortuna dunque non era niente di serio, ma lo spavento, ci crediamo, è stato grosso. Cristina Plevani è stata presto dimessa anche se i medici le hanno però consigliato di farsi alcune visite cardiologiche per togliersi qualsiasi dubbio. Per la cronaca oggi la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello è cambiata molto rispetto a quando partecipò al reality, vive a Iseo dove lavora come istruttrice di nuoto di I e II livello FIN ma è diventata anche cassiera part-time in un supermercato dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo. Ma sui social è sempre attiva e molto seguita.