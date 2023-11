Alessandro Basciano ha abbandonato l’Italia dopo l’addio di Sophie Codegoni, ormai sua ex compagna e madre della figlia Celine Blue, nata lo scorso maggio. L’ex gieffino e volto di Uomini e Donne ha scelto di lasciare il paese e ha dato la notizia con un annuncio sul suo account Instagram. Una scelta maturata dopo la fine della relazione con l’influencer, anche lei ex volto del dating show di Maria De Filippi, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip.

Dopo la fine della relazione i due sono stati a Verissimo per lanciarsi accuse e spiegare la loro versione dei fatti. Si è parlato di tradimenti di lui – Alessandro Basciano ha smentito – persone vicine a Sophie Codegoni che l’avrebbero spinta a lasciarlo, liti sulle visite alla bambina e sui soldi per il mantenimento.

Leggi anche: “Quanti soldi mi chiede al mese”. Basciagoni, è guerra per la figlia: lui tira fuori anche la cifra del mantenimento





Alessandro Basciano ha lasciato l’Italia: la foto

“È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte. Ho dato tutto me stesso e combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato. Ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso”, ha scritto Alessandro Basciano su Instagram pubblicando una foto dalla prima classe di un aereo.

Alessandro Basciano ha parlato dei problemi di salute che ha avuto in questo periodo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato di soffrire di attacchi di panico e ansia. “La mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano. Forse l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza. O forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò. Purtroppo è stato tutto un senso unico. Mi manca. Mi manca tutto, Ale”.

Dopo l’annuncio Alessandro Basciano ha pubblicato una foto dall’albergo e ha svelato la meta del suo ritiro. L’ex vippone ha pubblicato una Instagram story da Las Vegas, nell’hotel di lusso a cinque stelle Wynn Las Vegas. “I just arrived”, ha scritto pubblicando un video sulla sua pagina social.