Un annuncio arrivato su Instagram, con un post condiviso con i loro follower. Così la coppia vip ha dichiarato di aver perso il figlio che aspettavano. “Vi scrivo queste parole perché ormai era chiaro a molti che io fossi in gravidanza. Se ne parlava, tanti hanno capito e soprattutto il mio corpo era cambiato così rapidamente da rendere abbastanza evidenti le cose”, ha scritto Giorgia Crivello.

Giorgia Crivello, influencer, modella e conduttrice e Stefano Laudoni, giocatore di basket, hanno condiviso il post su Instagram annunciando la triste notizia. “Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio, essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti”.

Giorgia Crivello e Stefano Laudoni hanno perso il figlio

“Non saprei in che altro modo giustificare l’assenza di qualche giorno che vedrete da parte mia, ma come sapete bene sono una persona trasparente e sincera, non racconterei mai una cosa per un’altra. Specialmente perché ormai le cose sono abbastanza chiare”, si legge nel post di Giorgia Crivello condiviso anche da Stefano Laudoni.

Poi il triste annuncio: “Purtroppo ieri pomeriggio a seguito di una visita di controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batte più… essendo che è avvenuto naturalmente e si trova ancora al suo posto, giovedì subirò un intervento per rimuovere tutto. So che tante donne mi capiranno e capiranno il dolore immenso che sto (stiamo) provando per quella che è a tutti gli effetti una perdita”.

Giorgia Crivello e Stefano Laudoni erano in attesa del primo figlio. I due si sono fidanzati nel 2019, dopo che lui aveva avuto una storia con la collega Valentina Vignali. Nel luglio 2022 è arrivato il grande giorno. La coppia è convolata a nozze in una location in stile americano, immersa nel verde del Friuli Venezia Giulia: nell’originale Ranch Mondelli Stable.