Fiocco azzurro per la famosa ereditiera Paris Hilton. La cantante, modella, attrice, imprenditrice e stilista statunitense è diventata mamma. È lei stessa ad annunciare sui social l’arrivo del suo primo figlio. Su Instagram la donna ha scritto: “Non ci sono parole per esprimere quanto sei già amato”. Nello scatto è presente la mano della mamma e del piccolo. Poi la 41enne ha lasciato impresso un piccolo un cuoricino blu a corredo della foto. Da quello che racconta poi la stampa statunitense si tratterebbe di un nimbo nato da una madre surrogata.

La conferma da una fonte vicina: “Paris Hilton e Carter Reum hanno dato il benvenuto a un bambino tramite madre surrogata. Paris è incredibilmente felice e ha sempre sognato di diventare mamma. I suoi amici e la sua famiglia sono entusiasti per lei e sanno che sarà la mamma migliore”. Tra l’altro questa era una notizia che si rincorreva da tempo ma che non era mai stata confermata da nessuno nel suo entourage.

Leggi anche: “È stato Stefano”. Belen Rodriguez, succede dopo le voci sulla crisi tra loro: “Guardate qui”





Fiocco azzurro per la famosa ereditiera Paris Hilton

Poi, solo il mese scorso, Paris Hilton aveva ufficializzato la dolce attesa sua e del marito, l’imprenditore Carter Raum. I due sono sposati dal 2021: “È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che io e Carter ci siamo trovati e abbiamo deciso insieme di diventare genitori”,ha detto la Hilton a People.

“Siamo così entusiasti di formare la nostra famiglia insieme e i nostri cuori stanno esplodendo d’amore per il nostro bambino”, ha continuato. C’è poi da dire che nel 2021 la coppia aveva tentato la fecondazione in vitro, sperando nella nascita di due gemelli, ma le cose non avevano dato frutto.

Sulla fecondazione in vitro, Paris Hilton aveva chiarito: “La fecondazione in vitro è sempre un’esperienza, ma siamo così fortunati ad avere molti embrioni sani pronti e in attesa di far parte della nostra famiglia!”. Poi, a riguardo dei nomi aveva detto: “In mente ho già i nomi che potrei dare ai miei bambini. La femmina la chiamerò London e il maschio Milan. Questo in onore alle mie due città del cuore. Mi piace che ci sia un significato”.

Leggi anche: Gina Lollobrigida, il colpo di scena sull’eredità. Piazzolla: “Perché rinuncio a tutto”