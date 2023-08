La notizia è di quelle super clamorose e riguarda due bellissimi vip, che sarebbero diventati una coppia. Si passano ben 23 anni, ma insieme rappresenterebbero qualcosa di meraviglioso agli occhi della gente. I due sono stati beccati insieme nei pressi di una gelateria dagli attentissimi paparazzi, che hanno fatto di tutto per non perdersi questi scatti da urlo. Non ci sono conferme sul fidanzamento, ma sembra essere l’ipotesi più probabile.

I due bellissimi vip sono dunque stati ripresi l’uno al fianco dell’altra e tutti hanno gridato alla coppia dell’anno. Sicuramente si tratterebbe di un fidanzamento stellare, forse davvero il più importante dell’anno per quanto riguarda i famosi. Lei è intenta a degustarsi un buonissimo cornetto gelato e ha degli occhiali da sole, forse per non farsi riconoscere del tutto. Anche lui ha provato a ‘nascondersi’ con un altro accessorio, ma invano.

Leggi anche: “Divorzio ufficiale, è finita per sempre”. Addio alla coppia di attori: “Lei paga migliaia di euro…”





I due bellissimi vip formano una coppia: si passano 23 anni

A postare le foto è stato Page Six, che le ha caricate sul profilo X, l’ex Twitter. Questi due bellissimi vip sembrano essere felicemente fidanzati e possiamo subito svelarvi chi sia il lui della coppia. Parliamo del grandissimo attore Leonardo DiCaprio, che è riuscito quindi a trovare presumibilmente la sua dolce metà. Sebbene non sia da escludere a priori l’ipotesi che possa essere nato un rapporto di natura amichevole.

DiCaprio ha indossato una mascherina contro il coronavirus e un cappellino, mentre lei una maglia di colore nero, dei pantaloncini e delle scarpe da ginnastica. Stiamo parlando della supermodella italiana Vittoria Ceretti, che già a maggio di quest’anno era stata vista con l’attore. Il 48enne potrebbe aver conquistato il cuore della 25enne, anche se mancano le conferme definitive. Teatro di questo nuovo incontro Santa Barbara, nello stato americano della California.

Leonardo DiCaprio, 48, and model Vittoria Ceretti, 25, cool off from the LA heat with ice cream and iced coffee https://t.co/ACNTA0PRKx pic.twitter.com/0eAlHZGpu9 — Page Six (@PageSix) August 24, 2023

DiCaprio, famosissimo per l’interpretazione di Jack nel Titanic, ha anche vinto un Oscar nel 2016 per il film Revenant. Nello stesso anno è stato selezionato come una delle 100 persone più influenti in tutto il mondo. Vittoria Ceretti, originaria di Brescia, ha posato anche per Roberto Cavalli e nel 2021 è stata co-conduttrice di Sanremo con Amadeus nella terza serata. Lei è stata con il rapper Tony Effe e ha avuto un matrimonio con Matteo Milleri, che lavora come dj. Ma ora sarebbe legata a Leonardo.