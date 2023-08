Adesso è finito tutto davvero: la coppia di attori ha annunciato di aver concluso l’iter del divorzio. Sono da ritenersi ormai ex marito e moglie, anche se per la verità la loro relazione era ormai terminata da un pezzo. C’è però stata l’ultima procedura, che costringerà tra l’altro la donna a sborsare importanti somme di denaro per quanto concerne il mantenimento del figlio di 9 anni. Non è stata una separazione semplice, infatti ci sono state delle lotte nelle aule di tribunale.

Alla fine si è arrivati alla decisione finale e all’annuncio definitivo sulla coppia di attori, che ora hanno optato per il divorzio. Page Six, sempre ben informato sui personaggi famosi, ha diffuso delle informazioni dettagliate su ciò che prevede l’addio: “Lei dovrà pagare 8mila dollari al mese per mantenere il figlio Maceo e anche il mantenimento aggiuntivo, le tasse, le uniformi e tutto il materiale scolastico. I pagamenti però andranno direttamente alla scuola, non all’ex marito”.

Coppia di attori ufficializza divorzio: “Lei pagherà le spese per il figlio”

La coppia di attori, che ha firmato le carte per il divorzio, ha ottenuto la sentenza dalla corte superiore di Los Angeles. Lei, parliamo di Halle Berry, dovrà anche sostenere i costi legati all’assicurazione sanitaria del bimbo e le spese mediche che non rientrano nell’assicurazione. Per quanto concerne la custodia di Maceo, per metà settimana lo terrà Halle, per l’altra metà l’ex coniuge. La separazione aveva avuto luogo 8 anni fa.

Berry, 57 anni, era sposata col collega Olivier Martinez. Lei è famosa in tutto il mondo per il film Catwoman, ma ha anche vinto l’Oscar come miglior attrice, l’Orso d’argento al Festival di Berlino e lo Screen Actors Guild per la pellicola Monster’s Ball – L’ombra della vita. Ha anche un’altra figlia, venuta alla luce il 16 marzo del 2008, concepita con il fidanzato dell’epoca, ovvero il modello originario del Canada, che si chiama Gabriel Aubry.

Olivier Martinez, anche lui di 57 anni, è un attore originario della Francia. Da segnalare le sue esperienze cinematografiche in S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine, Identità violate, Blood and Chocolate, Medicus e Paolo – Apostolo di Cristo.