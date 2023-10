“Che ansia terribile…”. Disavventura per Christian De Sica che sui social si è sfogato contro la famosa compagnia aerea. Il popolare attore figlio d’arte, che pochi giorni fa a metà settembre ha accompagnato la figlia Maria Rosa sull’altare per la seconda volta, ha vissuto una brutta esperienza e ha voluto raccontare l’accaduto ai suoi follower. Poco dopo ha cancellato il post, ma in molti lo avevano comunque visto.

Lo ha raccontato Riccardo Caponetti su Repubblica. A far discutere è anche l’espressione, non proprio tenera, che Christian De Sica ha utilizzato per manifestare tutto il suo disappunto per l’accaduto. L’attore è letteralmente esploso sui social: “Non viaggiate con questa merd*“. Ma che cosa ha spinto l’artista a lasciarsi andare in questo modo? Andiamo a scoprirlo.

Christian De Sica furioso con la famosa compagnia aerea

Christian De Sica aveva scelto la compagnia aerea spagnola Vueling per giungere a Minorca per motivi di lavoro. Avrebbe dovuto essere un viaggio di poche ore, invece si è trasformato in un’odissea. “Partito questa mattina per Minorca – ha raccontato l’attore – sono arrivato la sera. Ho perso la coincidenza a Barcellona per un ritardo di 2 ore. Una volta arrivato a destinazione, persi tutti i bagagli con i vestiti di scena. Domani non potrò lavorare”.

Insomma un problema dietro l’altro tra ritardi, mancate coincidenze e bagagli perduti. E così Christian De Sica ha voluto esprimere tutta la sua rabbia invitando i suoi follower a non servirsi della compagnia aerea. D’altra parte non è la prima volta che una cosa del genere succede ad un vip. Poche settimane fa stessa sorte era toccata ad Ornella Muti.

In questo caso la valigia è stata persa a Cagliari, inviata ad Amburgo e poi rientrata a Roma. Ma qui l’altra brutta sorpresa: all’appello mancavano vestiti per un valore di circa 8 mila euro: “È stato bruttissimo – ha detto l’attrice al Messaggero – ho perso i capi che avevo preparato per una tournée teatrale. Al numero verde perdevo ore senza avere informazioni. Poi finalmente qualcuno si è attivato e mi ha fatto sapere che la mia borsa era ad Amburgo. Ma anche in questo caso mettersi in contatto con qualcuno in Germania è stato difficilissimo. Non rispondeva nessuno”.

