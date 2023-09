Matrimonio della figlia vip, il giorno più bello per il papà attore. Ha accompagnato l’amata figlia all’altare con sguardo commosso e fiero. Invitati emozionati in uno scenario da sogno: la gioia non si contiene. Presenti al lieto evento anche i colleghi e amici più fidati di una vita e di una carriera intera, come Sabrina Ferilli e Carlo Verdone, per citarne alcuni. Le nozze sono state celebrate nel santuario della Madonna in Saletta, nel comune di Castel del Giudice in provincia di Isernia, in Molise.

Christian De Sica accompagna la figlia all’altare. Splendida Maria Rosa De Sica in abito da sposa che è convolata finalmente a nozze col compagno Francesco. Classe 1987, Maria Rosa è la seconda figlia di Christian De Sica, nata dall’amore tra l’attore e Silvia Verdone, come il fratello Brando. Dolcissima l’immagine della piccola Bianca in braccio al suo papà che accoglie mamma Maria Rosa appena accompagnata all’altare.

Christian De Sica accompagna la figlia Maria Rosa all’altare nel suo giorno più bello: le immagini delle nozze

E papà Christian De Sica non poteva che rendere partecipi anche i fan di questo giorno più bello. Così l’attore, oltre a condividere uno scatto di Maria Rosa in abito nuziale, ha accompagnato l’immagine anche con una didascalia: “Mari sposa mattiniera”. Una famiglia felice quella dei De Sica che si ritrova a vivere un’altra gioia nel giro di poco tempo dopo la nascita della piccola Bianca.

“Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Non vedo l’ora di conoscerla, penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo”. E ancora: “Sento che la vita va avanti. Ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca. Amo i bambini, sono bravissimo con loro, lo sono stato con Brando e Maria Rosa”.

“Ho fatto insieme a loro tutto quello che non ho potuto fare con mio padre Vittorio, quando ero piccolo”, sono state le parole di Christian De Sica quando al settimanale Gente ha comunicato di essere pronto ed emozionato a diventare nonno. Poi la prima foto di nonno Christian e la nipotina non appena venuta al mondo: “Bianca è arrivata, la mia nipotina. W Mari e Francesco“.