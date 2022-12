Momento nero per Alessandra Amoroso, che ha ricevuto insulti e minacce. E ora coloro che la amano e la supportano costantemente hanno deciso di manifestarle la massima vicinanza, alla luce della gravità della situazione. Le parole utilizzate nei confronti della cantante pugliese sono state pesantissime e in tanti sono rimasti praticamente sotto choc per la violenza verbale subita da lei. L’artista per ora non ha commentato, ma non è da escludere che possa intervenire duramente nelle prossime ore.

Alessandra Amoroso era finita nel mirino, con insulti e anche minacce, già nei mesi scorsi dopo che non aveva fatto alcune foto con alcuni fan o firmato autografi. Dall’estate scorsa ad oggi la situazione è gradualmente peggiorata, fino ad arrivare a atteggiamenti aggressivi nei riguardi della donna. Una vicenda davvero molto sgradevole, che non coinvolge lei professionalmente ma proprio sotto il profilo prettamente umano. Andiamo a vedere cosa è successo in questi ultimi giorni da incubo.

Alessandra Amoroso vittima di insulti e minacce

A sollevare la questione su Alessandra Amoroso, vittima di insulti e minacce, ci hanno pensato i suoi fan più accaniti della pagina Instagram La Big Family. Sono infatti state riportate tutte le frasi scioccanti contro la cantante salentina, che ormai da mesi deve convivere con una situazione insostenibile. C’è indubbiamente preoccupazione dei suoi ammiratori, che temono anche per l’incolumità dell’amata cantante. Anche perché purtroppo il passo tra gli attacchi verbali a quelli fisici è davvero breve.

In un filmato postato da La Big Family sono stati mostrati gli attacchi durissimi contro Alessandra Amoroso da parte di odiatori della rete: “Con quei capelli fai ridere”, “Hai qualche disturbo”, “Farai una brutta fine”, “Devi morire”, “Ancora parli? Ma non ti fai schifo da sola?”. E tanti altri dal contenuto analogo. Immediata la presa di posizione della sua amica e collega Emma Marrone, che ha scritto: “La cattiveria e l’ignoranza. Anche tanto schifo. Troppo. Accanto a te amica mia. E a tutte le persone che ogni giorno ricevono questo tipo di violenza sui social”. In supporto anche i Tiromancino.

E i fan di Alessandra Amoroso hanno parlato chiaramente di lei vittima ormai di cyberbullismo. Questi alcuni commenti dei supporter: “Denunciali, uno ad uno”, “Che vergogna”, “La cattiveria della gente è assurda”, “Forza amore, la tua big è sempre con te”, “Assurdo, non ho più parole”.